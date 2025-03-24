Jeff Bezos-Lauren Sanchez: Γάμος το καλοκαίρι στη Βενετία – Έτοιμες και οι προσκλήσεις

Ο Jeff Bezos και η Lauren Sanchez παντρεύονται. Με το καλό τα παιδιά… Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Puck News», ο 61χρονος ιδρυτής της Amazon και η 55χρονη πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων έστειλαν τις προσκλήσεις για τον γάμο τους, αφού είναι αρραβωνιασμένοι εδώ και, σχεδόν, δύο χρόνια.

Οι προσκλήσεις, σύμφωνα με το «Page Six», αναφέρουν ότι το ζευγάρι πρόκειται να παντρευτεί αυτό το καλοκαίρι στην Ιταλία. Προηγούμενες αναφορές υποστήριζαν ότι ο γάμος μπορεί να γίνει στα ανοιχτά της Βενετίας στο γιοτ τους, αξίας 500 εκατ. δολαρίων, με το όνομα «Koru», τον Ιούνιο.

Jeff Bezos and Lauren Sánchez Have Sent Out Wedding Invitations: Reports https://t.co/P0gYBAd41d — People (@people) March 23, 2025

Το ζευγάρι δημοσιοποίησε για πρώτη φορά τη σχέση του το 2019, ενώ σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο Μπέζος έκανε πρόταση γάμου στη Σάντσεζ τον Μάιο του 2023. Οι δυο τους έκαναν διακοπές στη Νότια Γαλλία και εκείνη την περίοδο η σύντροφός του φωτογραφήθηκε με το δαχτυλίδι των αρραβώνων της.

Ο Τζεφ Μπέζος έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του κρύβοντας κάτω από το μαξιλάρι της ένα διαμαντένιο μονόπετρο αξίας 2,5 εκατ. δολαρίων.

Πάντως, προς το παρόν, ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ κρατούν μυστική την ημερομηνία του γάμου τους, αν και η επιλογή της Βενετίας για τη γαμήλια τελετή δεν αποτελεί έκπληξη, αφού πολλοί διάσημοι όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Τομ Κρουζ, η Κρίσι Τέιγκεν και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν επέλεξαν την Ιταλία για να τελέσουν τους γάμους τους. Τη γειτονική χώρα είχαν επιλέξει ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ και για το πάρτι των αρραβώνων τους, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2023.



Πηγή: skai.gr

