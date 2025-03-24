Λογαριασμός
Gerard Depardieu: Ενώπιον της δικαιοσύνης ο ηθοποιός – Κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες

Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες λέγοντας ότι «ποτέ μα ποτέ δεν κακοποίησα γυναίκα»

Gerard Depardieu

Ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025, ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, κατηγορούμενος για σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ταινίας, το 2021.

Ο 76χρονος κατηγορούμενος ηθοποιός δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο τον περασμένο Οκτώβριο, επικαλούμενος λόγους υγείας, που αυτή τη φορά δεν φαίνεται να συντρέχουν. Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ έχει κατηγορηθεί για ανάλογες συμπεριφορές από περίπου είκοσι γυναίκες, αλλά αρκετές διαδικασίες έχουν κλείσει λόγω παραγραφής.

Η Γαλλίδα ηθοποιός Σαρλότ Αρνούλ ήταν η πρώτη που υπέβαλε μήνυση το 2018. Τον περασμένο Αύγουστο, η εισαγγελία του Παρισιού ζήτησε την παραπομπή του σε δίκη για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, αλλά ο αρμόδιος ανακριτής δεν έχει αποφασίσει σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες λέγοντας ότι «ποτέ μα ποτέ δεν κακοποίησα γυναίκα».

