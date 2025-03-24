Ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025, ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, κατηγορούμενος για σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ταινίας, το 2021.

Ο 76χρονος κατηγορούμενος ηθοποιός δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο τον περασμένο Οκτώβριο, επικαλούμενος λόγους υγείας, που αυτή τη φορά δεν φαίνεται να συντρέχουν. Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ έχει κατηγορηθεί για ανάλογες συμπεριφορές από περίπου είκοσι γυναίκες, αλλά αρκετές διαδικασίες έχουν κλείσει λόγω παραγραφής.

Gérard Depardieu est attendu lundi 24 mars au tribunal correctionnel de Paris. Il est poursuivi pour agressions et violences sexuelles, à la suite de la plainte de deux femmes qui travaillaient sur le tournage du film Les volets verts, réalisé par Jean Becker.



▶️#JT20H pic.twitter.com/M1bMZAqcVj — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) March 24, 2025

Η Γαλλίδα ηθοποιός Σαρλότ Αρνούλ ήταν η πρώτη που υπέβαλε μήνυση το 2018. Τον περασμένο Αύγουστο, η εισαγγελία του Παρισιού ζήτησε την παραπομπή του σε δίκη για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, αλλά ο αρμόδιος ανακριτής δεν έχει αποφασίσει σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες λέγοντας ότι «ποτέ μα ποτέ δεν κακοποίησα γυναίκα».

French actor Gerard Depardieu will face a French court today, charged with the sexual assault of two women on a film set in 2021. https://t.co/DuCEUJTqmV — ABC News (@abcnews) March 24, 2025

