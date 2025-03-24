Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον έκανε μια εξομολόγηση-σοκ για την καριέρα του, καθώς αποκάλυψε με ειλικρίνεια ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του «χολιγουντιανό» σταρ.

«Ποιος είναι ο ορισμός του ηθοποιού του Χόλιγουντ; Εγώ ο ίδιος, είμαι από το Mt. Vernon, οπότε είμαι ένας ‘’ηθοποιός του Mt. Vernon’’», σημείωσε ο βετεράνος ηθοποιός στη βιομηχανία του θεάματος. Μάλιστα, πρόσφατα οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποθέωσαν τον ηθοποιό όταν αναφέρθηκε στη γενέτειρά του, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Εμφανιζόμενος στην εκπομπή «Sunday Morning» του CBS, ο 70χρονος Denzel Washington πρόσθεσε: «Δεν ξέρω τι σημαίνει Χόλιγουντ». Ο Ντένζελ, ο οποίος αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στη νέα παραγωγή του Μπρόντγουεϊ για τον Οθέλλο του Σαίξπηρ, δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό του κυρίως ηθοποιό του θεάτρου.

Εξήγησε: «Είμαι ένας ηθοποιός της σκηνής που παίζει στον κινηματογράφο- δεν είναι το αντίστροφο. Πρώτα έκανα θέατρο. Έμαθα πώς να παίζω στη σκηνή, όχι στον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος είναι το μέσο του σκηνοθέτη. Το θέατρο είναι το μέσο του ηθοποιού. Όταν σηκώνεται η αυλαία, κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει».

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον έχει δεχτεί μεγάλους επαίνους για τις ερμηνείες του, είναι εξάλλου βραβευμένος με τρεις Χρυσές Σφαίρες και δύο Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Γεννήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1954 στη Νέα Υόρκη και ήταν γιος ενός πάστορα και μιας ιδιοκτήτριας Ινστιτούτου Καλλονής.

Στα 14 του οι γονείς του χώρισαν και έζησε με τη μητέρα του. Ασχολείται, δε, με την υποκριτική εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, έχοντας σπουδάσει Θέατρο στο Πανεπιστήμιο Φόρνταμ στη γενέτειρά του τη Νέα Υόρκη. Υπάρχει κάποια ομοιότητα ανάμεσα στην υποκριτική επί σκηνής όταν ήταν φοιτητής και σε μια ταινία 250 εκατ. δολαρίων; «Δεν υπάρχει καμία διαφορά», ισχυρίζεται. «Είσαι πάντα μέσα στο σκηνικό. Και απλά παίζεις». Ο «Οθέλλος» ήταν ένα από τα πρώτα έργα στα οποία εμφανίστηκε ο Ουάσινγκτον, «στα 22» του.

Στη νέα παραγωγή του Οθέλλου, που ήδη σημειώνει ρεκόρ εισιτηρίων, πρωταγωνιστούν εκτός από τον Ουάσινγκτον στον ομώνυμο ρόλο, ο Τζίλενχαλ στον ρόλο του κακού Ιάγου. Είναι η πρώτη φορά που το έργο ανεβαίνει στο Μπρόντγουεϊ μετά από περισσότερα από 40 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

