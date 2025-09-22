Μία Αυστραλή δημοσιογράφος, μάλλον, σοκαρίστηκε από τη συγκλονιστική αποκάλυψη του Τσάρλι Σιν στο πρόγραμμα «60 Minutes» την Κυριακή το βράδυ, 21 Σεπτεμβρίου 2025. Ο 60χρονος ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στη δημοσιογράφο του Channel 9, Αμέλια Άνταμς, καθώς προωθεί τη νέα του αυτοβιογραφία, «The Book of Sheen», και το ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Charlie Sheen».

Ο πρώην σταρ της σειράς «Two and a Half Men» αποκάλυψε ότι, στο αποκορύφωμα της χρήσης ναρκωτικών, του «κόπηκε» η προμήθεια ναρκωτικών από ένα μεξικάνικο καρτέλ. «Το καρτέλ σου έκοψε την προμήθεια;», ρώτησε έκπληκτη η δημοσιογράφος τον ηθοποιό.

«Ναι, το έκαναν», απάντησε ο Σιν. «Δεν είχαν ξαναδεί κάποιον να αγοράζει τέτοια ποσότητα και οι μόνοι άλλοι στους οποίους παρέδιδαν τέτοια ποσότητα ήταν έμποροι. Είχαν την εντύπωση ότι ήμουν κι εγώ έμπορος», ανέφερε με ψυχραιμία ο ίδιος.

Η Άνταμς ρώτησε στη συνέχεια τον ηθοποιό αν είναι αλήθεια ότι «κάπνιζε επτά γραμμάρια κρυσταλλικού crack». «Λοιπόν, δεν τα ζυγίσαμε ποτέ, αυτή ήταν η ποσότητα που χρειαζόταν για να πάρει αυτή τη μορφή», απάντησε. Ο σταρ του «Platoon» ανέφερε ότι κάποτε αστειεύτηκε λέγοντας ότι «θα χρειαστώ μεγαλύτερη πίπα». «Είναι λίγο αστείο, έτσι;», ρώτησε την Άνταμς πριν συμφωνήσει ότι είναι «τυχερός που ζει».

Στις 12 Δεκεμβρίου του 2017, ο Σιν -που υπήρξε τέσσερις φορές υποψήφιος για Emmy, χάρη στον ρόλο του στη συγκεκριμένη σειρά, και κάποτε ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους τηλεοπτικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποφάσισε να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά.

Οι γονείς και τα τρία του αδέρφια στάθηκαν δίπλα του στα δύσκολα, όπως και ο Ρομπ Λόου και ο Κλιντ Ίστγουντ, που του παραστάθηκαν στα κέντρα απεξάρτησης και στις υπερβολικές δόσεις που απείλησαν τη ζωή του. Ύστερα, το 2011, ήρθε η περιοδεία της παράστασης «My violent torpedo of truth/death is not an option», που δεν τα πήγε καλά και την οποία ο ίδιος περιγράφει ως «μια αναλαμπή της στιγμής που δεν εντυπωσίασε».

Επί χρόνια, η οικογένεια και οι φίλοι του ζούσαν με τον φόβο ότι κάποια μέρα θα χτυπούσε το τηλέφωνο και θα είναι εκείνο το τηλεφώνημα που απεύχονται όλοι όσοι γνωρίζουν και αγαπούν κάποιον που παλεύει με τους εθισμούς. Επίσης, το 2015, ο ηθοποιός αποκάλυψε στην εκπομπή «Today» ότι είναι οροθετικός.

«Κρατάω όλα αυτά τα πράγματα μέσα μου», λέει για τις πιο σκοτεινές του στιγμές, εκείνες που του προκαλούν «ρίγη ντροπής» από το πουθενά. Όταν οι μνήμες αυτές εισβάλλουν στο μυαλό του, αναρωτιέται τι σκεφτόταν τότε και πώς επέτρεψε στα πράγματα να γίνουν τόσο ακραία, τόσο επικίνδυνα...

