Ο Μάθιου Μακόναχι (Matthew McConaughey) αποκάλυψε στο νέο του βιβλίο ότι η μείωση του μεγέθους του κρεβατιού του τον βοήθησε να έρθει πιο κοντά με τη σύζυγό του, Καμίλα Άλβες, και το επανέλαβε και σε συνέντευξή του. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο εδώ και 13 χρόνια.

«Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για τον γάμο σου», έγραψε στο νέο του βιβλίο, «Poems & Prayers». «Ένας τρόπος για να προχωρήσεις σίγουρα μπροστά είναι να ξεφορτωθείς το king size στρώμα και να κοιμάσαι σε ένα queen size κρεβάτι».

«Έχουμε παιδιά και πηγαίνουμε στο σπίτι ενός φίλου μας, ο οποίος έχει ένα διπλό κρεβάτι king size και όλα τα παιδιά κοιμούνται σε αυτό», δήλωσε ο 55χρονος ηθοποιός στο Fox News. Και ο ίδιος συνέχισε: «Η σύζυγος είναι στη μία πλευρά με το κομοδίνο της και ο σύζυγος στην άλλη πλευρά, και είναι υπέροχο όταν έχεις και τα τρία παιδιά, αλλά ξαφνικά τα παιδιά μεγαλώνουν».

Ο Μακόναχι θυμήθηκε ότι ξύπνησε μπερδεμένος όταν είδε τη σύζυγό του σε αρκετά μακρινή απόσταση από τον ίδιο. «Ξυπνάω ένα πρωί... Κοιτάζω προς τα εκεί και η Καμίλα ήταν σαν να βρίσκεται σε απόσταση ενός γηπέδου ποδοσφαίρου», ανέφερε χαμογελώντας. Ο ηθοποιός του «Interstellar» συνειδητοποίησε ότι ένα μεγαλύτερο κρεβάτι ίσως δεν ήταν καλό για τον γάμο τους. «Έτσι πήραμε ένα queen size κρεβάτι, όπου είμαστε δίπλα-δίπλα. Σας το λέω, ξεφορτωθείτε το. Θα κάνει καλό στον γάμο σας», εξήγησε.

Το ζευγάρι, που γιόρτασε τον Ιούνιο την 13η επέτειο του γάμου του, παντρεύτηκε το 2012 και έχει τρία παιδιά. Κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης το 2024, μοιράστηκαν ένα ακόμη μυστικό για τον μακροχρόνιο γάμο τους: πώς καταφέρνουν ξεπερνούν τις διαφωνίες τους. «Πηγαίνετε να πάρετε κάτι γλυκό», είχε αποκαλύψει ο ηθοποιός. «Ακόμα και αν είναι ένα ωραίο κομμάτι σοκολάτας ή λίγο παγωτό, μπορεί να ηρεμήσει τα πνεύματα».

Πηγή: skai.gr

