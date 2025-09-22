Ο παγκοσμίου φήμης ποπ σταρ, Χάρι Στάιλς, προκάλεσε έκπληξη στους θαυμαστές του αλλά και στους φίλους του μαραθωνίου, καθώς ολοκλήρωσε με επιτυχία τον φημισμένο Μαραθώνιο του Βερολίνου την Κυριακή, σημειώνοντας εντυπωσιακό χρόνο κάτω από τρεις ώρες. Ο 31χρονος καλλιτέχνης, γνωστός για τη θητεία του στους One Direction, συμμετείχε μαζί με περίπου 55.000 δρομείς στον αγώνα, ο οποίος διεξάγεται σε μια διαδρομή που θεωρείται η ταχύτερη μαραθώνια πίστα παγκοσμίως.

Harry Styles was spotted participating in the Berlin Marathon this Sunday, September 21st, completing the race with his personal best time of 2:59:13🏃⭐️



The singer reportedly registered for the marathon under the alias “Sted Sarandos”.



[Via The Toronto Star]

[🎥:… pic.twitter.com/flifpwzGgG September 22, 2025

Ο Στάιλς, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε μέρος χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Στεντ Σαράντος, φορώντας χαρακτηριστική κορδέλα και γυαλιά ηλίου. Τερμάτισε σε χρόνο 2 ώρες, 59 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα, πετυχαίνοντας έτσι το σημαντικό ορόσημο του μαραθωνίου κάτω των τριών ωρών. Η συμμετοχή του αρχικά αποκαλύφθηκε από τη γερμανική εφημερίδα Der Tagesspiegel, ενώ αργότερα το γεγονός επιβεβαιώθηκε και από τους διοργανωτές στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Η Der Tagesspiegel ανέφερε ότι ο Χάρι Στάιλς είχε ήδη θεαθεί να προπονείται στους δρόμους του Βερολίνου πριν από τον αγώνα της Κυριακής.

Ο Στάιλς απαθανατίστηκε στη γραμμή τερματισμού μαζί με τον Ρίτσαρντ Γουάιτχεντ, δις χρυσό Παραολυμπιονίκη στα 200 μέτρα. Ο Γουάιτχεντ, ο οποίος φέτος έχει βάλει στόχο να τρέξει 20 μαραθωνίους, δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram.

