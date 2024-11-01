Η Mariah Carey έδωσε το σύνθημα και ξεκίνησε επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 1 Νοεμβρίου, η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» με Halloween διάθεση -αλά Morticia Addams- μας τραγουδά: «It's Christmas Time».

Ντυμένη με ένα μαύρο φόρεμα κι ένα διαμαντένιο κολιέ, η Carey χορεύει με έναν άνδρα ντυμένο ως Gomez Addams, πριν τον σπρώξει από πάνω της κι εκτοξεύσει ένα μαχαίρι εναντίον του. Στη συνέχεια χαμογελά, κοιτάζει την κάμερα και μας λέει ότι ήρθε η ώρα για την περίοδο των γιορτών.

Κάθε χρόνο αμέσως μετά το Halloween, η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια δίνει το σύνθημα της έναρξης της εορταστικής περιόδου με απολαυστικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επερχόμενη χριστουγεννιάτικη περιοδεία της με τίτλο «Mariah Carey's Christmas Time» θα ξεκινήσει στις 6 Νοεμβρίου από το Χάιλαντ της Καλιφόρνιας όπως αποκάλυψε η ίδια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Mε ενδιάμεσους σταθμούς στο Λος Άντζελες, την Ατλάντα, το Φοίνιξ και το Ντάλας, μεταξύ άλλων, η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου στο Barclay's Arena του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Φέτος, η τραγουδίστρια γιορτάζει την 30η επέτειο του άλμπουμ της «Merry Christmas», το οποίο περιλαμβάνει το εμβληματικό «All I Want For Christmas Is You». Το διάσημο τραγούδι που έγραψε σε περίπου 15 λεπτά μαζί με τον Γουόλτερ Αφανασίεφ κατέκτησε τη λίστα του Billboard με τα 100 καλύτερα τραγούδια για πρώτη φορά το 2019 και από τότε είναι το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών στο Billboard Holiday 100.



