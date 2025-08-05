Κάιλι Τζένερ: Αλλάζει τα πάντα στην έπαυλή της για να προστατευτεί από τους στόκερ - Τι τραβάνε και οι διάσημοι…

Η Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner) επενδύει ένα μεγάλο ποσό για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της στη νέα της έπαυλη, στο Calabasas. Η 27χρονη δισεκατομμυριούχος ξόδεψε 500.000 δολάρια για ελαιόδεντρα για τη νέα της κατοικία, η κατασκευή της οποίας βρίσκεται σε τελικό στάδιο, σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun».

Αεροφωτογραφίες δείχνουν καθαρά τη σειρά δέντρων που προορίζονται να εμποδίζουν τη θέα της έπαυλης της, καθώς η κατασκευή της συνεχίζεται. Η ιδρύτρια της Kylie Cosmetics αγόρασε το οικόπεδο από τη Miley Cyrus για 15 εκατομμύρια δολάρια το 2020. Και μετά από πέντε χρόνια, η πολυτελής κατοικία είναι, σχεδόν, έτοιμη.

Η Kylie κατοικεί -επί του παρόντος- σε μια άλλη πολυτελή κατοικία κοντά, το σπίτι της αξίας 36 εκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκεται κρυμμένο στην περιοχή Hidden Hills του Λος Άντζελες, η οποία επίσης ανήκει στο Calabasas. Το ακίνητο διαθέτει υπόγειο γκαράζ 12 θέσεων και καταφύγιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το τεράστιο κτίριο θα διαθέτει 15 υπνοδωμάτια, γήπεδο για αθλήματα και μια τεράστια πισίνα. Η σύγχρονη αγροικία σχεδιάστηκε από τον κορυφαίο Καναδό αρχιτέκτονα, Richard Landry, σε οικόπεδο τεσσάρων στρεμμάτων.

Η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας, η οποία στο παρελθόν είχε να αντιμετωπίσει στόκερ, θα έχει επίσης ένα κτίριο μόνο για την ομάδα ασφαλείας της, η οποία θα επιβλέπει την ιδιοκτησία της.

Η μητέρα δύο παιδιών θα ζει στο σπίτι με την επτάχρονη κόρη της, Stormi, και τον γιο της Aire, τους οποίους έχει με τον πρώην σύντροφό της, Travis Scott. Αυτή τη στιγμή η Κάιλι Τζένερ έχει σχέση με τον ηθοποιό Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος πιθανότατα θα περνάει πολύ χρόνο στο σπίτι.

Πηγή: skai.gr

