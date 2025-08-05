Χάλι Μπέρι: Φόρεσε το σέξι μαγιό της και πήγε για ψάρεμα με τον σύντροφό της - Αυτό θα πει… καλή ψαριά (video)

Η Χάλι Μπέρι μας έδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της φορώντας ένα μαγιό με βαθύ ντεκολτέ ενώ ψάρευε με τον φίλο της, Βαν Χαντ, στη Γιούτα. Η σταρ της ταινίας «Catwoman» εντυπωσίασε τους θαυμαστές της με το βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνδύασε το κομψό της «look» με ένα καπέλο Dior και μεγάλα λευκά γυαλιά ηλίου, ενώ χαλάρωνε στην άκρη της βάρκας τους.

Μάλιστα, στο βίντεο η διάσημη ηθοποιός εμφανίζεται να κρατάει περήφανα ένα φρέσκο ψάρι που μόλις έπιασε. «Μετά ψαρεύουμε... και κάνουμε χαζά πράγματα», έγραψε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στην ανάρτησή της. «Ευχαριστώ, καπετάνιε Μπομπ!».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χάλι Μπέρι είχε δύσκολο παρελθόν όσον αφορά στους συντρόφους της. Η ηθοποιός του Χόλιγουντ έχει περάσει από τρεις γάμους, καθένας με τη δική του ιστορία και τις δικές του πληγές. Ο πρώτος της γάμος, το 1993, ήταν με τον παίκτη του μπέιζμπολ, Ντέιβιντ Τζάστις. Ο χωρισμός τους το 1997 την οδήγησε, όπως έχει δηλώσει, σε βαθιά κατάθλιψη. Το 2001 παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Έρικ Μπένετ. Ο γάμος αυτός τελείωσε το 2005, με την ίδια να αποκαλύπτει δημόσια ότι ο Έρικ Μπένετ αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού στο σεξ. Ο τρίτος της γάμος ήρθε τον Ιούλιο του 2013 με τον Γάλλο ηθοποιό, Ολιβιέ Μαρτίνεζ. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Μάσεο Ρόμπερτ, όμως το ζευγάρι χώρισε το 2015 και το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε έναν χρόνο αργότερα.

Η Χάλι Μπέρι έχει δύο παιδιά που αποτελούν το κέντρο της ζωής της. Η πρωτότοκή της, Νάλα Αριέλα, γεννήθηκε το 2008 από τη σχέση της με το μοντέλο Γκάμπριελ Ομπρί. Ο γιος της, Μάσεο Ρόμπερτ, γεννήθηκε το 2013, καρπός του γάμου της με τον Ολιβιέ Μαρτίνεζ. Από το 2020, η ηθοποιός είναι μαζί με τον μουσικό Βαν Χαντ. Γνωρίστηκαν στη διάρκεια της πανδημίας μέσα από διαδικτυακές συνομιλίες και δημιούργησαν έναν δεσμό που όπως έχει δηλώσει η ίδια, «θα έπρεπε να είχε έρθει πολύ νωρίτερα».

Πηγή: skai.gr

