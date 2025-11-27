Το μαγνήσιο αποτελεί ένα από τα μεταλλικά στοιχεία που συμβάλλει σημαντικά στη λειτουργία του οργανισμού, ωστόσο η έλλειψή του είναι στις ημέρες μας πολύ συχνή, γεγονός που επηρεάζει το νευρομυϊκό σύστημα, την υγεία των οστών, αλλά και την ποιότητα του ύπνου.

Όπως εξήγησε ο κλινικός διαιτολόγος Κωνσταντίνος Ξένος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, παρά το γεγονός ότι η εξέταση για το μαγνήσιο ορού είναι από τις πιο διαδεδομένες, δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τα πραγματικά αποθέματα του οργανισμού. Έτσι, ακόμη και αν έχουμε φυσιολογικές τιμές στην εξέταση, αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη υπομαγνησιαιμίας στον οργανισμό.

Η λήψη μαγνησίου βοηθά παρά πολύ στο κομμάτι της νευρομυικής διέγερσης και στον ύπνο, εξήγησε ο κ. Ξένος και συμπλήρωσε πως σήμερα μεγάλη μερίδα του πληθυσμού εμφανίζει έλλειψη μαγνησίου.

Γιατί έχουμε έλλειψη μαγνησίου

Η βασικότερη αιτία της έλλειψης είναι το γεγονός ότι τα φυσικής προελεύσεως τρόφιμα παράγονται σε εδάφη που είναι υποβαθμισμένα ως προς την περιεκτικότητα σε μαγνήσιο, επειδή η γη έχει πια εξαντληθεί από την υπερκαλλιέργεια, σημείωσε ο κ. Ξένος.

Επίσης, συνέχισε, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν φάρμακα που επηρεάζουν αρνητικά τον μεταβολισμό του μαγνησίου. Για παράδειγμα, τα φάρμακα που παίρνουν πολλοί για τη γαστρίτιδα ή για τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση επηρεάζουν τον μεταβολισμό και επειδή συνήθως λαμβάνονται για μακρό χρονικό διάστημα είναι πολύ πιθανόν αυτοί που τα παίρνουν να εμφανίζουν έλλειψη μαγνησίου.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και μετά από βαριατρικές επεμβάσεις για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Τέτοια χειρουργεία οδηγούν πολύ συχνά σε υπομαγνησιαιμία, ενώ το μαγνήσιο επηρεάζουν και ασθένειες όπως ο διαβήτης ή παθήσεις άλλων αδένων, όπως των παραθυρεοειδών αδένων.

«Υπάρχει λοιπόν μια σειρά καταστάσεων που οδηγεί εύκολα σε έλλειψη μαγνησίου και εκεί πρέπει να παρέμβουμε και διατροφικά εμπλουτίζοντας το διαιτολόγιο με όσο το δυνατόν αξιόπιστες πηγές μαγνησίου, αλλά και με το σωστό συμπλήρωμα διατροφής» συνέχισε ο κ. Ξένος.

Τα συμπληρώματα διατροφής συστήνονται από ειδικούς στην πρέπουσα ποσότητα και στην πρέπουσα μορφή. «Τι κάνουν οι ειδικοί; Παίρνουν το ιστορικό, βλέπουν διατροφικά τι κάνει ο ασθενής ως προς το μαγνήσιο, βλέπει τι φάρμακα παίρνει και επεμβαίνει με την κατάλληλη δόση μαγνησίου, αλλά και με την κατάλληλη μορφή. Υπάρχουν διάφορες μορφές μαγνησίου. Η πιο διερευνημένη στο κομμάτι της εύκολης αξιοποίησης από τον οργανισμό είναι το δισγλυκινικό μαγνήσιο που είναι το καταλληλότερο για τους μύες, το νευρικό σύστημα, τις κράμπες που έχουν κάποιοι, παρόλο που μπορεί να έχουν καλά επίπεδα μαγνησίου στον ορό, όπως και για τον ύπνο. Είναι ένας καταπληκτικός αρωγός ύπνου» σημείωσε ο κ. Ξένος.

Καταλήγοντας, ο κ. Ξένος ανέφερε πως αν συνδυάσουμε το δισγλυκινικό μαγνήσιο με την ενεργή μορφή της Β6 έχουμε έναν μοναδικό συνδυασμό που προάγει τον ύπνο και την καλή λειτουργία του νευρομυικού συστήματος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.