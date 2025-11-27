Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν σχεδιάζουν μια «διακριτική» γιορτή για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ο σταρ του Χόλιγουντ και η 32χρονη Ινές «απόλαυσαν μια ήσυχη Ημέρα των Ευχαριστιών πέρυσι με καλό φαγητό» και το ερωτευμένο ζευγάρι σχεδιάζει μια παρόμοια γιορτή και φέτος.

«Τους αρέσει να κρατούν τα πράγματα διακριτικά και να δημιουργούν οικείες παραδόσεις. Θα γιορτάσουν με μια μικρή ομάδα αγαπημένων φίλων τους», ανέφερε άνθρωπος στο «People».

Ο 61χρονος Πιτ, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό, Αντζελίνα Τζολί, έχει σχέση με την Ινές από το 2022, και ο ηθοποιός είναι ενθουσιασμένος που θα είναι στο πλευρό του για τις πρώτες γιορτές από τότε που έχασε τη μητέρα του.

Η Τζέιν Πιτ απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών τον Αύγουστο, αλλά η Ινές έχει αποδειχθεί μια τεράστια πηγή στήριξης για τον Μπραντ από τότε. «Ο Μπραντ είναι πολύ ευγνώμων που έχει την Ινές. Είναι απίστευτα υποστηρικτική», είπε ο ίδιος άνθρωπος. Σύμφωνα με την «Daily Mail», η Αντζελίνα Τζολί πιθανότατα θα είναι μαζί με με τα έξι παιδιά τους: Μάντοξ, Παξ, Ζαχάρα, Σίλο, Βιβιέν και Νοξ.

Πρόσφατα, αποκαλύφθηκε ότι ο Μπραντ Πιτ αισθάνεται «ευτυχισμένος που έχει την Ινές «στο πλευρό του». Μια πηγή δήλωσε στο Entertainment Tonight το 2024: «Ο Μπραντ και η Ινές έχουν μια καλή σχέση. Ο Μπραντ είναι ευτυχισμένος που την έχει στο πλευρό του και είναι συγκεντρωμένος στο μέλλον».

Ο Μπραντ Πιτ ήταν, επίσης, παντρεμένος με τις συναδέλφους του, τις σταρ του κινηματογράφου Αντζελίνα Τζολί και Τζένιφερ Άνιστον. Ωστόσο, έχει ξεπεράσει τις παλιές του σχέσεις και τώρα είναι αποφασισμένος να επικεντρωθεί στο μέλλον του.

Brad Pitt, 61, will have 'low key' Thanksgiving with Ines de Ramon, 32... as ex Angelina Jolie will be 'with the kids' https://t.co/nWDHPPhiD7 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 26, 2025

Η πηγή αποκάλυψε: «Προσπαθεί να μην τον επηρεάζουν οι ανησυχίες και τα προβλήματα του παρελθόντος, εκτιμά πόσο έχει ωριμάσει ως άνθρωπος και θέλει να συνεχίσει να ωριμάζει». Πριν από αυτό, μια πηγή ισχυρίστηκε ότι ο Μπραντ «τελικά αισθάνεται ξανά ευτυχισμένος. Αν και πάντα περιβαλλόταν από έμπιστους φίλους, υπήρχαν χρόνια που ένιωθε πολύ μόνος. Το να μοιράζεται τη ζωή του και να ζει με την Ινές τον κάνει πολύ ευτυχισμένο. Η Ινές είναι υπέροχη», πρόσθεσε.

