Το πρωινό των 150 θερμίδων της Χάιντι Κλουμ - Τρώει μέχρι και ωμά κρεμμύδια

Η Χάιντι Κλουμ μοιράστηκε μια φωτογραφία από το πολύ υγιεινό πρωινό της, το οποίο ονόμασε «πρωινό των πρωταθλητών». Η Κλουμ δεν τρώει το τυπικό αμερικανικό πρωινό, όπως δημητριακά, βάφλες ή ομελέτα με λουκάνικα και τοστ. Αντίθετα, το πρώην μοντέλο της Victoria's Secret τρώει ένα μπολ με πολύ θρεπτικές τροφές που φαίνεται να έχει περίπου 150 θερμίδες, καθώς αποτελείται κυρίως από λαχανικά.

Η μερίδα περιλάμβανε αβοκάντο, ντομάτα, ωμά κρεμμύδια, ένα βραστό αυγό, μαρούλι και σέλινο. Για επιδόρπιο, έφαγε μισή φέτα μαύρο ψωμί, με μια λεπτή στρώση βουτύρου.

Heidi Klum Eats Raw Onions in the Morning as Part of Her 'Breakfast of Champions' https://t.co/sWVYrJjnVq — People (@people) November 26, 2025

Το ψωμί pumpernickel, ένα παραδοσιακό, σκούρο ψωμί σίκαλης, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη Γερμανία. «Δεν είναι περίεργο που είναι τόσο αδύνατη», σχολίασε ένας θαυμαστής της, με έναν άλλο να συμπληρώνει: «Αυτό μοιάζει περισσότερο με μεσημεριανό παρά με πρωινό».

Πρόσφατα, η ξανθιά «σεξοβόμβα» είπε ότι πιστεύει ότι η κοινωνία έχει γίνει «πιο δεκτική στις ρυτίδες». Και είναι αλήθεια ότι η στάση της απέναντι στη γήρανση έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, παρατηρώντας ότι τώρα «είναι εντάξει να είσαι μεγαλύτερος…».

Η Κλουμ δήλωσε στο «People»: «Είναι υπέροχο να γίνεσαι αποδεκτός σε κάθε ηλικία. Για μένα, το να είμαι μεγαλύτερη σε ηλικία δεν έχει σημασία. Δεν με απασχολεί το age-shaming ή το body-shaming. Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι θέλει. Μου αρέσει να ντύνομαι σέξι, ακόμα και τώρα που είμαι 52 ετών».

Η Χάιντι λατρεύει να δημοσιεύει σέξι φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Φωτογραφίζομαι γυμνή ή με εσώρουχα από το 1992, πολύ πριν από το Instagram. Γι’ αυτό, για μένα δεν είναι κάτι καινούργιο. Τα τελευταία 15 χρόνια, άλλοι άνθρωποι κάνουν αυτό που κάνω εγώ εδώ και 30 χρόνια. Αντί να είμαι με τα εσώρουχά μου σε ένα περιοδικό, είμαι στο Instagram. Είναι το ίδιο πράγμα».

Πηγή: skai.gr

