Το Φεστιβάλ των Καννών επιβεβαίωσε την προβολή της ταινίας «Indiana Jones and the Dial of Destiny»

Το Φεστιβάλ των Καννών επιβεβαίωσε ότι η ταινία «Indiana Jones and the Dial of Destiny» θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της κατά τη διεξαγωγή του, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του Variety.

Οι Τζέιμς Μάνγκολντ και Χάρισον Φορντ θα ανέβουν τα σκαλιά του Palais des Festivals στις 18 Μαΐου μαζί με τους Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, Αντόνιο Μπαντέρας, Τζον Ρις-Ντέιβις, Τόμπι Τζόουνς, Μπόιντ Χόλμπρουκ, ΈθανΙσιντόρε και Μαντς Μίκελσεν. Η ταινία θα προβληθεί εκτός διαγωνισμού.

Το φεστιβάλ θα αποτίσει επίσης ειδικό φόρο τιμής στον Χάρισον Φορντ για την καριέρα του, καθώς φέρεται ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που ο Φορντ θα υποδυθεί τον ομώνυμο χαρακτήρα.

Ο Τζέιμς Μάνγκολντ σε δήλωσή του τόνισε ότι «το 1995, είχα την τιμή να έρθω στις Κάννες με την πρώτη μου ταινία "Heavy". 28 χρόνια μετά, είμαι περήφανος που επιστρέφω. Οι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που μοιραστήκαμε μαζί σας μια ολοκαίνουργια περιπέτεια του Ιντιάνα Τζόουνς».

Το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» πρόκειται να βγει στους κινηματογράφους στις 28 Ιουνίου στη Γαλλία και στις 30 Ιουνίου στις ΗΠΑ.

