Τιμοτέ Σαλαμέ: Χώρισε με την Κάιλι Τζένερ και έτσι την ταπεινώνει…

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, γεμάτη με πρόσωπα διασημοτήτων, η Κρις Τζένερ μίλησε με ενθουσιασμό για το πάρτι των 70ων γενεθλίων της, που πραγματοποιήθηκε στην τεράστια έπαυλη του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, στο Μπέβερλι Χιλς.

«Είμαι ευλογημένη και πολύ ευγνώμων για την πολύτιμη οικογένεια και τους φίλους μου», έγραψε η ίδια κάτω από μια σειρά από φωτογραφίες με τους διάσημους φίλους της -από την Beyonce και τον σύζυγό της Jay-Z, μέχρι τον Justin και τη Hailey Bieber, και ακόμη και τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν. Αλλά ανάμεσα σε όλα αυτά τα διάσημα ζευγάρια, η μικρότερη κόρη της, Κάιλι Τζένερ, ντυμένη με ένα λευκό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και ανοιχτή πλάτη, έμοιαζε μόνη…

Timothee Chalamet has DUMPED Kylie Jenner, insiders claim... and reveal brutal new way he is humiliating her https://t.co/Tv9LoilhdW — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 11, 2025

Ο 29χρονος ηθοποιός, Τιμοτέ Σαλαμέ, ο σύντροφος της 28χρονης εδώ και δυόμισι χρόνια, δεν ήταν πουθενά. Η απουσία του έρχεται σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλές φήμες για «σύννεφα» στη σχέση τους. Τώρα, σύμφωνα την «Daily Mail», υπάρχει πραγματικά «πρόβλημα στον παράδεισο» για τον σταρ του «Dune» και την ιδρύτρια της Kylie Cosmetics.

«Ο Σαλαμέ χώρισε με την Κάιλι», δήλωσε πηγή στο μέσο, πριν προσθέσει ότι «αυτό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, αλλά εκείνη τον έπεισε να ξανασμίξουν. Είναι τρελή για αυτόν, οπότε αυτό μπορεί να συμβεί ξανά. Υπάρχουν προβλήματα στον παράδεισο, αλλά δεν έχουν χωρίσει τελείως. Αυτός γυρίζει αρκετά και εκείνη νιώθει ότι πρέπει να τον κυνηγάει. Δουλεύει περισσότερο από αυτόν», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά ρομαντικά τον Απρίλιο του 2023. Τελικά, επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν εθεάθησαν μαζί σε μία από τις συναυλίες της Beyonce, στο «Renaissance World Tour».

Πηγή: skai.gr

