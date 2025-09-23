Η Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner) δείχνει στον Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) τι χάνει, καθώς η διάσημη τηλεπερσόνα κάνει μια επίδειξη των… χαρισμάτων της. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram -εντυπωσιακές όλες- αφορούν τη νέα καμπάνια της για την Kylie Cosmetics. Η σταρ των ριάλιτι σόου κυκλοφορεί τρία νέα αρωματικά σπρέι σώματος που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της.

Η 28χρονη δισεκατομμυριούχος έγραψε στην ανάρτησή της: «Επιδόρπιο σε μορφή σπρέι. Έρχεται στις 23 Σεπτεμβρίου. Γλυκό εκλέρ, δροσιά βανίλιας, σύννεφο καραμέλας». Έχουν περάσει πάνω από 36 ημέρες -η «Daily Mail» κρατάει τον λογαριασμό- από τότε που οι φωτογράφοι την απαθανάτισαν με τον σύντροφό της, Τιμοτέ Σαλαμέ.

Το ζευγάρι βρισκόταν στη Βουδαπέστη στα τέλη Αυγούστου, όπου ο ηθοποιός ήταν εκεί για τα γυρίσματα της ταινίας «Dune: Part Three». Λίγο πριν τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η Τζένερ και ο Σαλαμέτ απολάμβαναν τις διακοπές τους στο Saint-Tropez και χαιρόντουσαν τον έρωτά τους πάνω σε ένα γιοτ.

Η απουσία τους από τα φώτα της δημοσιότητας έκανε τους θαυμαστές να αναρωτιούνται αν το ζευγάρι έχει χωρίσει, αλλά σύμφωνα με το μέσο αυτό δεν ισχύει. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του ηθοποιού ευθύνονται για αυτή την… απόσταση, με την Τζένερ να τον επισκέπτεται όσο πιο συχνά μπορεί. Πριν από λίγο καιρό, η μεγιστάνας του μακιγιάζ δήλωσε ότι θέλει η κόρη της να αναλάβει την αυτοκρατορία της.

Η σταρ, που έχει δύο κόρες, τη Stormi, επτά ετών, και την Aire, τριών ετών, με τον πρώην σύντροφό της Travis Scott, θα γιορτάσει τα 10 χρόνια της μάρκας ομορφιάς της τον Νοέμβριο και ελπίζει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να υπάρχει για δεκαετίες. «Μετά από 10 χρόνια, εξακολουθώ να είμαι πολύ ενθουσιασμένη με τη δημιουργία. Είναι το όνειρό μου η κόρη μου να θέλει να αναλάβει την Kylie Cosmetics. Θα ήθελα πολύ αυτό το brand να γίνει κληρονομιά και εργάζομαι σκληρά κάθε μέρα για να δημιουργήσω αυτό το μέλλον», είχε δηλώσει η ίδια.

Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά ρομαντικά τον Απρίλιο του 2023. Τελικά, επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν εθεάθησαν μαζί σε μία από τις συναυλίες της Beyonce, στο «Renaissance World Tour».

