Σίντνεϊ Σουίνι: Έχασε 13 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά τα γυρίσματα για την ταινία «Christy»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 13,6 κιλά μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για την ταινία «Christy». «Έπρεπε να είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου», δήλωσε η 28χρονη ηθοποιός στο περιοδικό «People».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός ανέφερε: «Όταν προπονούμουν, ήταν πολύ δύσκολο να πάρω βάρος. Έτρωγα πάρα πολύ. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε», συνέχισε. «Και μετά έπινα το ένα πρωτεϊνικό ρόφημα μετά το άλλο και έπαιρνα κρεατίνη, που σε κάνει να πρήζεσαι».

How Sydney Sweeney dropped 30 pounds in 7 weeks after ‘Christy’ wrapped filming https://t.co/7EGe7BBd3P pic.twitter.com/BXIica0VmO — New York Post (@nypost) November 10, 2025

Όταν ήρθε η ώρα να χάσει όλα τα επιπλέον κιλά που είχε πάρει για τον ρόλο της «Christy», η Σίντνεϊ Σουίνι τα σταμάτησε όλα και επέστρεψε στην αρχική της διατροφή και ρουτίνα άσκησης.

«Όταν σταματάς να γυμνάζεσαι και να πίνεις τα πρωτεϊνικά σου ροφήματα, χάνεις μυϊκή μάζα πολύ γρήγορα», εξήγησε η ηθοποιός του «White Lotus». «Είναι το πρώτο πράγμα που χάνεις πριν από το λίπος. Έτσι, το έχασα μέσα σε δύο εβδομάδες».

Έχασε το υπόλοιπο βάρος ακολουθώντας μια υγιεινή διατροφή και κάνοντας αερόβια γυμναστική. Ωστόσο, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία φορά που παίρνει και μετά χάνει τόσο πολύ βάρος για έναν ρόλο, αλλά ήταν ευγνώμων που ο μεταβολισμός της λειτούργησε πολύ καλά.

«Δεν θέλω να πω ότι αυτό είναι πολύ εύκολο», τόνισε η σταρ. «Αλλά ήμουν πολύ δραστήρια όλη μου τη ζωή. Ήμουν ένα πολύ δραστήριο παιδί και πάντα παρέμεινα δραστήρια και είχα πάντα καλό μεταβολισμό».

«Μπορώ να πάρω βάρος, αλλά μπορώ και να το χάσω», κατέληξε.

Η νέα ταινία της απέτυχε να εντυπωσιάσει το κοινό, καθώς τα πρώτα εισπρακτικά αποτελέσματα ήταν κάτω από τις προσδοκίες. Το φιλμ συγκέντρωσε μόλις 1,3 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας του, σημειώνοντας μέσο όρο 649 δολαρίων ανά αίθουσα σε 2.011 κινηματογραφικές αίθουσες.

Η ταινία κατατάσσεται στις 12 χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών για ταινίες που προβλήθηκαν σε περισσότερες από 2.000 αίθουσες, σύμφωνα με το Box Office Mojo. Η ταινία απέσπασε μέτριες κριτικές, με 67% στο Rotten Tomatoes, και η υποδοχή της φαίνεται να μην αντανακλά τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά της.



