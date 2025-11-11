Τζέσικα Άλμπα-Ντάνι Ραμίρεζ: Ανακοίνωσαν τη σχέση τους στο Instagram

Η Τζέσικα Άλμπα και ο Ντάνι Ραμίρεζ επισημοποίησαν τη σχέση τους στο Instagram. Το ζευγάρι παρευρέθηκε μαζί στο γκαλά Baby2Baby, μια ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων που παρέχει στα παιδιά βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Η 44χρονη ιδρύτρια της «The Honest Company» και ο 33χρονος σταρ του «Top Gun: Maverick» συμπεριέλαβαν ο ένας τον άλλον στις αντίστοιχες αναρτήσεις τους στο Instagram για την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες. Ήταν ντυμένοι κατάλληλα για την περίσταση: η Άλμπα φορούσε ένα στράπλες μαύρο μεταξωτό φόρεμα, ενώ ο Ραμίρεζ εμφανίστηκε με μαύρο σμόκιν.

Η διάσημη σταρ του Χόλιγουντ, που είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Baby2Baby, ήταν η πρώτη που δημοσίευσε φωτογραφίες μετά το γκαλά της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. Σε μια συλλογή φωτογραφιών που περιλαμβάνει στιγμιότυπα με τη Serena Williams, τη Rachel Zoe και τη Jenna Dewan, η ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία της ίδιας και του Ραμίρεζ, μαζί με άλλους διάσημους φίλους.

Η 44χρονη ηθοποιός, που είναι και μητέρα τριών παιδιών, βρήκε ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του κατά 11 χρόνια νεότερού της, Ντάνι Ραμίρεζ. Ο Ραμίρεζ, ο οποίος γεννήθηκε στο Σικάγο του Ιλινόις, είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel ως Χοακίν Τόρες / Falcon στη σειρά της Disney+ «The Falcon and the Winter Soldier» και στην ταινία «Captain America: Brave New World».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.