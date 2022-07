Τι είναι το self-sabotage και πώς να το αφήσεις πίσω

Όταν δυσκολεύεις και σαμποτάρεις τον εαυτό σου. Διαβάστε ποια είναι τα σημάδια και πώς μπορείτε να βρείτε τη λύση

Αλήθεια, πόσες φορές έχεις πει ότι θα κάνεις πράγματα, που πραγματικά θέλεις και τελικά δεν; Τα αφήνεις στην άκρη κι απλά αναρωτιέσαι τι έγινε και δεν τα έκανες. Και συχνά καταλήγεις σε λάθος συμπεράσματα. Λες ότι είναι θέμα τεμπελιάς, κούρασης ή έλλειψης χρόνου.

Και πραγματικά, μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί απλά να σαμποτάρεις εσύ τον εαυτό σου.

Τι είναι το self-sabotage;

Αρχικά αυτή η συμπεριφορά είναι και αρνητική και τοξική. Σε κρατάει πίσω και δεν σε αφήνει να χαρείς. Διαγράφει τα όνειρά σου και τους στόχους σου. Δεν σε αφήνει να προχωρήσεις και να εξελιχθείς.

Το self-sabotage είναι ένας περιορισμός, που παίρνει τη μορφή του φόβου, της ανασφάλειας, της έλλειψης αυτοπεποίθησης. Σε κάνει να νιώθεις αδύναμος κι ανάξιος.

Μπορεί όμως, να εμφανιστεί ως μια μορφή τελειομανίας. Να είσαι δηλαδή, σε συνεχή πίεση να πετύχεις το τέλειο, το ακατόρθωτο. Και κάθε φορά που αποτυγχάνεις, να αισθάνεσαι όλο και πιο ανίκανος, όλο και πιο αποτυχημένος.

Τα σημάδια

Κάποιες φορές το να σαμποτάρεις τον εαυτό σου είναι τόσο προφανές, που το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ ο ίδιος.

Από την άλλη, μπορεί να το κάνεις και να μην το καταλαβαίνεις. Να δημιουργείς δηλαδή, εμπόδια στον εαυτό σου, χωρίς καν να συνειδητοποιείς ότι το κάνεις.

Για παράδειγμα, να μένεις σε μια δουλειά γιατί φοβάσαι να φύγεις ή γιατί νιώθεις, ότι δεν αξίζεις να βρεις κάτι καλύτερο. Ή να κάνεις πίσω και να μην διεκδικείς.

Μπορεί πάλι να μένεις σε μια σχέση, στην οποία δεν είσαι ευτυχισμένος, αλλά μολαταύτα να συνεχίζεις. Να φοβάσαι να μείνεις μόνος ή να νιώθεις ότι αυτό σου αξίζει.

Γενικά είναι μια κατάσταση συνεχούς υποτίμησης και παραμέλησης του εαυτού σου και των αναγκών σου.

Η λύση

Το θέμα λοιπόν είναι να συνειδητοποιήσεις ότι εσύ το προκαλείς αυτό στο εαυτό σου. Να καταλάβεις ότι αυτό που μετράει, είναι να δεις τον εαυτό σου με άλλα μάτια. Και να σταματήσεις να αυτομαστιγώνεσαι.

Αφουγκράσου λοιπόν, τα θέλω σου και τις ανάγκες σου και δώσε τους προτεραιότητα. Για μια φορά στη ζωή σου βάλε εσένα πρώτα με τόλμη και θάρρος.

Αν χρειαστεί κάνε μαθήματα ή θεραπεία, που θα σε βοηθήσουν να ανεβάσεις την αυτοπεποίθησή σου και θα ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή σου.

Επίσης, κάνε μια βαθιά ανασκόπηση της ζωής σου, ως αυτό το σημείο. Αναπόλησε τις νίκες σου και δοκίμασε να επαναφέρεις αυτό το συναίσθημα συχνά. Αλλά δες και τις ήττες σου. Τι ήταν αυτό, που σε σταμάτησε και σε κόμπλαρε;

Πάρε λίγες μέρες άδεια και κάνε διακοπές μόνος σου. Θα σε βοηθήσει να σκεφτείς καθαρά, μακριά από τις απαιτήσεις και τις φιλοδοξίες των άλλων για σένα. Οφείλεις στον εαυτό σου να επανακαθορίσεις και να εστιάσεις σε αυτά που θες εσύ. Πάρε λοιπόν το, χρόνο σου και μάζεψε ενέργεια. Θα την χρειαστείς.

Τέλος, απέρριψε και διώξε ότι σε κρατάει πίσω. Μπορεί να σου στοιχίσει, αλλά θα τελικά θα λυτρωθείς και θα απελευθερωθείς.

Αλλά πάνω από όλα δώσε στον εαυτό σου αξία. Αναγνώρισε τις ικανότητες σου, κάνε όνειρα και μην δειλιάζεις.

You only live once.

