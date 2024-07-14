ΗMargot Robbie ήταν ανάμεσα στους celebrities που παρευρέθηκαν στο Wimbledon την Παρασκευή, 12 Ιουλίου, πραγματοποιώντας την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της με τον σύζυγό της Tom Ackerley.

Το ζευγάρι έδειχνε ερωτευμένο καθώς έφτασε χέρι-χέρι για την 12η ημέρα του τουρνουά, πριν καθίσει στις κερκίδες του Centre Court.

Η ηθοποιός έδειχνε σικάτη και κομψή επιλέγοντας ένα πουά φόρεμα, πιάνοντας προσεκτικά την κοιλιά της. Συνδύασε το φόρεμα με μαύρα mules, μια ασπρόμαυρη τσάντα και μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ ο σύζυγός της φόρεσε ένα μπεζ σύνολο.

Η εγκυμοσύνη της Margot έγινε γνωστή από φωτογραφίες που δημοσίευσε η DailyMail.com την Κυριακή. Η ηθοποιός, γνωστή από την ταινία Barbie, επιδείκνυε τη μικρή αλλά εμφανή κοιλίτσα της φορώντας ένα λευκό crop top. Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός φαινόταν ευδιάθετη καθώς αποκάλυπτε την κοιλιά της, ενώ επιβιβαζόταν σε σκάφος κατά τη διάρκεια διακοπών στη λίμνη Κόμο με τον σύζυγό της.

Όπως αποκάλυψαν πρόσφατα οι δυο τους στους Sunday Times, περνούν πολύ χρόνο μαζί. «Είμαστε συνεχώς μαζί», είπαν χαρακτηριστικά. Εξήγησαν πως οι ζωές τους είναι πολύ παρόμοιες και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επικοινωνία τους. «Δεν δουλεύουμε ποτέ ξεχωριστά πάνω σε κάτι. Είμαστε πάντα μαζί και δεν κάνουμε εναλλαγές. Τώρα όλα έχουν γίνει ένα».

