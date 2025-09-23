Τέιλορ Σουίφτ: Συνελήφθη δικαστικός επιμελητής για υπόθεση που αφορά τη διένεξη Μπλέικ Λάιβλι- Τζάστιν Μπαλντόνι

Ένας δικαστικός επιμελητής συνελήφθη στο σπίτι του Τράβις Κέλσι (Travis Kelce), ενώ προσπαθούσε να παραδώσει τα έγγραφα κατάθεσης της Τέιλορ Σουίφτ από τη νομική ομάδα του Τζάστιν Μπαλντόνι. Το περιστατικό έλαβε χώρα πριν από λίγες ημέρες στο σπίτι του 35χρονου αστέρα του NFL, στο Leawood του Κάνσας, σύμφωνα με την «Daily Mail».

Ένας άνδρας, ονόματι Justin Lee Fisher, πρώην αστυνομικός, «κατηγορήθηκε για παράνομη είσοδο σε ιδιωτική κατοικία», σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου. Ο πρώην αστυνομικός συνελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου, μόλις δύο ημέρες μετά την απόρριψη του αιτήματος να καταθέσει η Σουίφτ στο δικαστήριο για την υπόθεση που αφορά τη δικαστική διένεξη μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι.

Taylor Swift has man arrested at fiancé Travis Kelce's home while trying to serve her deposition papers from Justin Baldoni https://t.co/PBvQOyYUcV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 22, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από, περίπου, έναν χρόνο συνελήφθη ένας Αμερικανός, ο οποίος είχε απειλήσει την καλλιτέχνιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας είχε απειλήσει τόσο την τραγουδίστρια όσο και τον αρραβωνιαστικό της, ο οποίος βρισκόταν σε συναυλία της στο Veltins Arena, στη Γερμανία.

Η Σουίφτ ενεπλάκη στη δικαστική διένεξη Μπλέικ Λάιβλι-Τζάστιν Μπαλντόνι όταν ο σκηνοθέτης την ανέφερε στην αγωγή του, αλλά το αίτημα για την κατάθεσή της απορρίφθηκε. Ο Μπαλντόνι είχε ισχυριστεί ότι αιφνιδιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο ρετιρέ της Λάιβλι στη Νέα Υόρκη, εν μέσω των γυρισμάτων της ταινίας τους «It Ends With Us», όταν ο σύζυγος της Λάιβλι, Ράιαν Ρέινολντς, και η Σουίφτ εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Ο Μπαλντόνι δημοσίευσε, επίσης, μηνύματα στα οποία η Μπλέικ αποκαλούσε τον Ράιαν και την Τέιλορ «δράκους» της. Εν τω μεταξύ, η Σουίφτ φέρεται να ένιωσε ότι την εκμεταλλεύτηκε η Λάιβλι, με αποτέλεσμα οι δύο τους πλέον να μην έχουν καμία σχέση.

Πηγή: skai.gr

