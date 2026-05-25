Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα celebrity γεγονότα της χρονιάς, όχι μόνο λόγω της ίδιας της ποπ σταρ, αλλά και εξαιτίας της λίστας των καλεσμένων που ήδη προκαλεί πολλά σχόλια. Αν επιβεβαιωθούν τα ονόματα που ακούγονται, η τελετή μπορεί να εξελιχθεί σε μια αρκετά αμήχανη συνάντηση, με πρώην, νυν, παλιές φιλίες και περίπλοκες σχέσεις να βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη.

Ανάμεσα στα πιο συζητημένα πιθανά τετ-α-τετ είναι εκείνο της Λίνα Ντάναμ με τον Τζακ Αντόνοφ και τη Λόρντ. Η Ντάναμ, που υπήρξε ζευγάρι με τον Αντόνοφ, μίλησε πρόσφατα στο βιβλίο της για την περίοδο της σχέσης τους και για τη στενή σχέση που εκείνος είχε αναπτύξει με μια νεαρή ποπ σταρ, με πολλούς να θεωρούν ότι αναφερόταν στη Λόρντ. Ο Αντόνοφ είναι από τους στενότερους συνεργάτες της Σουίφτ, ενώ η Λόρντ υπήρξε για χρόνια μέρος του κύκλου της.

Στη λίστα των πιθανών άβολων συναντήσεων μπαίνουν και η Γκρέισι Άμπραμς, η Φίμπι Μπρίτζερς και ο Πολ Μέσκαλ. Η Μπρίτζερς είχε σχέση με τον ηθοποιό στο παρελθόν, ενώ εκείνος συνδέεται πλέον με την Άμπραμς, η οποία έχει επίσης στενή επαγγελματική σχέση με τη Σουίφτ, αφού άνοιξε συναυλίες της στην περιοδεία «Eras Tour».

Αντίστοιχα, η Τζίτζι Χαντίντ θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα βρίσκεται κοντά στην Τέιλορ Σουίφτ τη μεγάλη μέρα, πιθανότατα με τον Μπράντλεϊ Κούπερ στο πλευρό της. Μόνο που στον ίδιο κύκλο κινείται και η Σούκι Γουότερχαουζ, η οποία υπήρξε στο παρελθόν ζευγάρι με τον Κούπερ. Η ίδια η Σουίφτ έχει περιγράψει τη Γουότερχαουζ ως «τον πιο άγριο άνθρωπο που ξέρω» και ως κάποια στην οποία θα εμπιστευόταν «οποιοδήποτε μυστικό».

Στο ίδιο σκηνικό προστίθενται η Σόφι Τέρνερ, η Ντακότα Τζόνσον, ο Κρις Μάρτιν, αλλά και η Ζόι Κράβιτς με τον Χάρι Στάιλς, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πιο πολυσυζητημένους πρώην της Σουίφτ. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να βρεθούν στον ίδιο χώρο η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο Σον Μέντες και η Καμίλα Καμπέγιο, μετά τις φήμες που κατά καιρούς έχουν συνδέσει τα ονόματά τους σε ένα «ερωτικό τρίγωνο».

Η τελική λίστα καλεσμένων δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως αν έστω και μερικά από αυτά τα ονόματα δώσουν το «παρών», ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι δεν θα συζητηθεί μόνο για το νυφικό και τους διάσημους καλεσμένους. Θα συζητηθεί και για όλα τα βλέμματα που θα προσπαθήσουν να μην διασταυρωθούν.

Πηγή: skai.gr

