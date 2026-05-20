Τέιλορ Σουίφτ: Το μυθικό δώρο του Τράβις Κέλσι με κοσμήματα της Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Τι μπορείς να χαρίσεις σε μια γυναίκα που μοιάζει να τα έχει όλα; Στην περίπτωση της Τέιλορ Σουίφτ, ο Τράβις Κέλσι φέρεται να βρήκε την απάντηση σε ένα δώρο που δεν ήταν απλώς πανάκριβο, αλλά γεμάτο ιστορία, Χόλιγουντ και προσωπικούς συμβολισμούς: μια σπάνια συλλογή κοσμημάτων, που κάποτε ανήκε στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Τέιλορ Σουίφτ έχει εμφανιστεί αρκετές φορές φορώντας διαφορετικά κομμάτια από τη συγκεκριμένη συλλογή. Αρχικά, εθεάθη στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο με ένα δαχτυλίδι και ένα στρογγυλό βραχιόλι. Στη συνέχεια, στη φωτογράφισή της για το «New York Times Magazine», φόρεσε ένα ακόμη βραχιόλι. Όμως η εμφάνιση που έκανε τους πάντες να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ ήταν αυτή στο Μπρούκλιν, όταν η τραγουδίστρια φόρεσε ολόκληρο το σετ: τα δύο βραχιόλια, το δαχτυλίδι και ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια.

Taylor Swift is feeling all "Opalite" ✨ The pop superstar, 36, stepped out with fiancé Travis Kelce at a friend’s wedding in Brooklyn, N.Y., wearing a shimmering gold gown paired with some seriously dazzling jewels: a 22K gold opal and diamond set once owned by screen legend… pic.twitter.com/RNWtMRnDJd — HELLO! Canada (@HelloCanada) May 18, 2026

Λίγο αργότερα, ο Άνταμ Φοξ, της εταιρείας Fox Estate Jewelry, «ανέβασε» βίντεο στο Instagram αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Κέλσι μπορεί να ήταν εκείνος που αγόρασε το μοναδικό αυτό σετ για τη μέλλουσα σύζυγό του. Η συλλογή, σχεδιασμένη από την Νταρλίν ντε Σεντλ, είχε πωληθεί από τον οίκο Christie’s το 2011 έναντι 6.000 δολαρίων, ενώ το 2025 μεταπωλήθηκε από την εταιρεία του Φοξ για 125.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πώληση έγινε την περίοδο των Χριστουγέννων και ο αγοραστής ήταν αθλητικός μάνατζερ, κάτι που δεν ταίριαζε καθόλου με το συνηθισμένο προφίλ των πελατών που ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους κοσμήματα. Όπως εξήγησε, σε τόσο ακριβά αντικείμενα οι υποψήφιοι αγοραστές συνήθως επικοινωνούν πρώτα, κάνουν ερωτήσεις, διαπραγματεύονται ή ζητούν περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτή τη φορά, όμως, η αγορά έγινε ξαφνικά και χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία.

Ο Φοξ παραδέχτηκε ότι στην αρχή τού φάνηκε παράξενο. Μέχρι που είδε την Τέιλορ Σουίφτ να φορά ολόκληρο το σετ. Τότε, όπως είπε, όλα άρχισαν να βγάζουν νόημα. Παρ’ όλα αυτά, όταν ρωτήθηκε αν πίσω από την αγορά βρισκόταν πράγματι ο Τράβις Κέλσι ή κάποιος από την ομάδα του, απέφυγε να το επιβεβαιώσει.

Το συγκεκριμένο δώρο, πάντως, μοιάζει υπερβολικά ταιριαστό για την Τέιλορ Σουίφτ. Δεν πρόκειται μόνο για κοσμήματα που ανήκαν στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ, μια από τις μεγαλύτερες σταρ του παλιού Χόλιγουντ. Το τελευταίο άλμπουμ της Σουίφτ, «The Life of a Showgirl», περιλαμβάνει τραγούδι εμπνευσμένο από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ενώ το «Opalite», ένα από τα πιο φωτεινά τραγούδια του δίσκου, θεωρείται ωδή στον Κέλσι και έχει χαρακτηριστεί από τον ίδιο ως το αγαπημένο του κομμάτι από το άλμπουμ.

Υπάρχει, όμως, και ακόμη ένας συμβολισμός. Το οπάλιο είναι η γενέθλια πέτρα του Τράβις Κέλσε. Για την Τέιλορ Σουίφτ, όμως, η σύνδεση με το συγκεκριμένο πετράδι ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν από τη σχέση τους. Η ίδια είχε πει το 2016 ότι το οπάλιο ήταν η αγαπημένη της πέτρα, επειδή όταν δεχόταν bullying στο σχολείο, η μητέρα της την έπαιρνε μετά το μάθημα στο TJ Maxx για να χαζεύουν κοσμήματα με οπάλιο.

Το οπάλιο είναι ένας από τους πιο μαγευτικούς πολύτιμους λίθους. Οι εντυπωσιακοί του χρωματισμοί συχνά μοιάζουν με φλόγες, ουράνιο τόξο ή πινελιές που διεγείρουν τη φαντασία. Αυτός ο πολύτιμος λίθος έχει αγαπηθεί για την εντυπωσιακή του εμφάνιση και χρησιμοποιείται ευρέως στην κοσμηματοποιία, προσθέτοντας λάμψη και μοναδικότητα σε κάθε κόσμημα.

Αυτό κάνει το δώρο ακόμη πιο προσωπικό. Γιατί δεν πρόκειται απλώς για ένα ακριβό κόσμημα που φορέθηκε από μία θρυλική ηθοποιό. Είναι ένα σετ που συνδέει την παιδική ανάμνηση της Τέιλορ Σουίφτ, τον Τράβις Κέλσι, την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, το νέο της άλμπουμ και έναν ολόκληρο μύθο γύρω από τη λάμψη, την αγάπη και τη δύναμη των συμβόλων.

