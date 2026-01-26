Με μια εμφάνιση που δύσκολα θα ξεχαστεί, η Τεγιάνα Τέιλορ έδωσε δυναμικό «παρών» στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, επιλέγοντας να φορέσει μια δημιουργία του διάσημου οίκου Schiaparelli. Η υποψήφια για Όσκαρ Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός και fashion icon βρέθηκε ανάμεσα σε κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς σκηνής της μόδας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή της σχέση με το στιλ και τη δημιουργική έκφραση.

Η Τέιλορ μαγνήτισε τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή, επιλέγοντας ένα διάφανο φόρεμα από λεπτεπίλεπτη δαντέλα του οίκου, το οποίο αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και αναδείκνυε τη θηλυκότητά της με τρόπο τολμηρό αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένο. Το σύνολο ισορροπούσε ανάμεσα στην κομψότητα και την πρόκληση, ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει συχνά τις εμφανίσεις της και αποτελεί σήμα κατατεθέν της αισθητικής της.

Την εμφάνιση ολοκλήρωσε με μια εντυπωσιακή κορώνα, προσθέτοντας έναν σχεδόν βασιλικό αέρα, ενώ το oversized κολιέ που επέλεξε λειτούργησε ως statement αξεσουάρ, ενισχύοντας τη δραματικότητα του «look». Οι στιλιστικές της επιλογές έδειχναν ξεκάθαρα ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί και να ξεπεράσει τα καθιερωμένα όρια της μόδας.

Teyana Taylor, Demi Moore, Jodie Smith, and Nadia Lee Cohen arrive at the Schiaparelli Haute Couture Spring/Summer 2026 show venue during Paris Fashion Week.



🎥 by thealexbadia & dazed (IG) pic.twitter.com/AOuT7CHtAd — art8amby (@art8amby) January 26, 2026

