Η Taylor Swift πραγματοποίησε την τελευταία -από τις οκτώ- συναυλίες της στο στάδιο Wembley του Λονδίνου στις 20 Αυγούστου και θα δώσει άλλες 18 συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά μεταξύ 18 Οκτωβρίου και 8 Δεκεμβρίου. Μέχρι το τέλος της περιοδείας της, η καλλιτέχνιδα θα δει πολλά μηδενικά στον λογαριασμό της, ενώ θα είναι κάτι πρωτόγνωρο και για τη μουσική βιομηχανία.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Pollstar υπολόγισε ότι η περιοδεία απέφερε 1,039 δισ. δολάρια από τις 17 Μαρτίου έως τις 12 Νοεμβρίου 2023. Ωστόσο, πρόκειται για έσοδα από τις πρώτες 60 συναυλίες της. Από τότε, η Swift έχει κάνει sold out εισιτήρια σε 89 ακόμη στάδια, χωρίς να υπολογίζονται οι τρεις ακυρωμένες ημερομηνίες στη Βιέννη. Το «Eras Tour» είναι βέβαιο ότι θα ξεπεράσει το όριο των 2,5 δισ. δολαρίων μόλις ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες, καθιστώντας το μακράν την πιο επικερδή περιοδεία στην ιστορία.

Ο Έλτον Τζον κατείχε προηγουμένως το ρεκόρ με το «Farewell Yellow Brick Road», το οποίο απέφερε 939 εκατ. δολάρια. Όμως το ρεκόρ αυτό το έκανε σε πέντε χρόνια, πραγματοποιώντας 330 εμφανίσεις μεταξύ 8 Σεπτεμβρίου 2018 και 8 Ιουλίου 2023. Η παγκόσμια περιοδεία «Music of the Spheres» των Coldplay είναι επίσης πιθανό να συγκεντρώσει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια όταν τελειώσει, αλλά το συγκρότημα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα νούμερα της Swift. Είναι ξεκάθαρα σε μια κατηγορία από μόνη της.

Η απόδειξη είναι η καθαρή της αξία. Το «Forbes» τη συμπεριέλαβε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του τον Οκτώβριο του 2023, εκτιμώντας την καθαρή της αξία σε 1,1 δισ. δολάρια εκείνη την εποχή και στη συνέχεια ανέβασε τον αριθμό σε 1,3 δισ. δολάρια τον Απρίλιο του 2024. Σύμφωνα με το περιοδικό, η περιουσία της περιλαμβάνει σχεδόν 600 εκατ. δολάρια από δικαιώματα και περιοδείες, έναν κατάλογο αξίας περίπου 600 εκατ. δολαρίων και περίπου 125 εκατ. δολάρια σε ακίνητα.

Εβδομάδες αργότερα, το «Forbes» τη συμπεριέλαβε στον κατάλογο με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες της Αμερικής, μαζί με άλλες διασημότητες όπως η Oprah Winfrey (3 δισ. δολάρια), η Kim Kardashian (1,7 δισ. δολάρια) και η Rihanna (1,4 δισ. δολάρια). Υπάρχει, όμως, ένας παράγοντας που δεν πρέπει να παραβλέψουμε: σε αντίθεση με αυτές, η Swift έχει κάνει την περιουσία της αποκλειστικά και μόνο μέσω της μουσικής της.

Ως πρόσφατο παράδειγμα, η κινηματογραφική κυκλοφορία του «The Eras Tour» έκανε 267 εκατ. δολάρια στο box office παγκοσμίως. Όσο για τη δισκογραφία της, το 2023 βρέθηκε στην κορυφή των charts χάρη σε επιτυχίες όπως τα Midnights, Speak Now (Taylor's Version) και 1989, και όλα δείχνουν ότι θα επαναλάβει το κατόρθωμα φέτος. Το τελευταίο της άλμπουμ, The Tortured Poets Department, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, έχει πουλήσει 2,47 εκατ. αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να υπολογίζεται το streaming. Συγκεκριμένα, 1,07 εκατ. σε CD, 988.000 σε βινύλιο και 395.000 ψηφιακά downloads.

Παρόλο που η Swift δεν έχει αυτή τη στιγμή συνεργασίες με brands, αυτό δεν σημαίνει ότι η τραγουδίστρια δεν είχε στο παρελθόν. Από το 2008 έως το 2010, πρωταγωνίστησε σε διάφορες καμπάνιες της μάρκας L.E.I. Jeans, το 2010 ήταν το πρόσωπο της συλλογής NatureLuxe της CoverGirl, από το 2011 έως το 2014 λάνσαρε πέντε αρώματα με την εταιρεία Elizabeth Arden και από το 2013 έως το 2018 ήταν πρέσβειρα της Diet Coke. Ακόμη και ένα χρόνο αφότου επέκρινε δημοσίως την Apple Music, επειδή δεν πλήρωνε δικαιώματα στους καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια της τρίμηνης δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου που προσφέρεται στους νέους χρήστες, δεν είχε κανένα πρόβλημα να εμφανιστεί σε διαφήμιση της εταιρείας το 2016.

Τι έχει αλλάξει από τότε; Υπάρχουν αρκετές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, αλλά, βασικά, καταλήγουν σε δύο βασικά σημεία. Πρώτον, είναι πλέον δισεκατομμυριούχος. Και δεύτερον, εξακολουθεί να υποφέρει από το σοκ, όταν ο μεγιστάνας της μουσικής, Scooter Braun, μέσω της Ithaca Holdings, απέκτησε την πρώην δισκογραφική της εταιρεία, Big Machine Records, και τα masters των πρώτων έξι άλμπουμ της έναντι 300 εκατ. δολαρίων τον Ιούνιο του 2019.

Αυτή η αποτυχία, η οποία σύντομα οδήγησε στην επαναηχογράφηση αυτών των άλμπουμ (Taylor's Version), σηματοδότησε ένα σημείο καμπής στην καριέρα της και την έναρξη ενός έντονου αγώνα για να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο της δουλειάς και της εικόνας της. Η θυσία απέδωσε καρπούς. Όπως δήλωσε η ίδια τον Δεκέμβριο, όταν το «Time» την ανακήρυξε Πρόσωπο της Χρονιάς 2023: «Αυτή είναι η πιο περήφανη και ευτυχισμένη στιγμή που έχω νιώσει ποτέ».

Η γκαρνταρόμπα της χρήζει ιδιαίτερης μνείας, καθώς είναι ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει την… ιστορία της. Στην περιοδεία «The Eras Tour» φοράει σχέδια διάσημων οίκων όπως Versace, Roberto Cavalli, Alberta Ferretti, Vivienne Westwood και Christian Louboutin, τα οποία έχει επιλέξει ο έμπιστος στυλίστας της, Joseph Cassell Falconer.

Ωστόσο, εκτός σκηνής, στις τελετές απονομής βραβείων και στις λίγες φωτογραφήσεις στις οποίες εμφανίζεται, διατηρεί ένα πιο διακριτικό προφίλ. Αποφεύγει συνειδητά τους πολυτελείς οίκους μόδας για να δείξει στη λεγεώνα των θαυμαστών της ότι, παρά τη θέση της ως σούπερ σταρ, εξακολουθεί να είναι προσιτή και ότι αν θέλουν να τη γνωρίσουν πραγματικά, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ακούσουν τα τραγούδια της. Μπορεί να έχει ιδιωτικό τζετ, αλλά σε αυτό το σημείο δεν χρειάζεται να κερδίσει την έγκριση της Anna Wintour. Παρά τις πολυάριθμες προσκλήσεις, δεν έχει παρευρεθεί στο Met Gala από το 2016.

