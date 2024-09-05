Η Lady Gaga μίλησε για την αγάπη της για τον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky, ενώ για πρώτη φορά αποκάλυψε ότι τη βοήθησε να περάσει μια «σκοτεινή» περίοδο της ζωής της, κατά την οποία πάλευε με την ψυχική της υγεία.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα σε συνέντευξή της στη «Vogue» χαρακτήρισε «ευγενικό» και «έξυπνο» τον σύντροφό της και είπε ότι της «κρατάει το χέρι» σε δύσκολες στιγμές.

«Δεν είχα γνωρίσει ποτέ κανέναν σαν τον Μάικλ. Είναι τόσο έξυπνος και τόσο ευγενικός. Και η ζωή του και η ζωή μου είναι πολύ διαφορετικές. Είναι πολύ κλειστός τύπος και δεν είναι μαζί μου για κανέναν άλλο λόγο εκτός από το ότι ταιριάζουμε», ανέφερε με νόημα η Lady Gaga.

Και συνέχισε: «Νομίζω ότι αυτό που θέλω να ξέρουν οι θαυμαστές μου είναι ότι είμαι τόσο ευτυχισμένη. Είμαι υγιής. Θυμάμαι ότι το άλμπουμ μου, το ''Chromatica'', αφορούσε μια απολύτως φρικτή περίοδο για εμένα με την ψυχική μου υγεία. Ήμουν σε ένα πραγματικά σκοτεινό μέρος».

Η Lady Gaga επισήμανε ότι αγωνίστηκε για πολλά χρόνια μέχρι να αντιμετωπίσει τους προσωπικούς της δαίμονες. «Όλα άρχισαν να αλλάζουν, επειδή είχα έναν πραγματικό φίλο που έβλεπε τους τρόπους με τους οποίους ήμουν δυστυχισμένη και το γιατί. Και δεν φοβόταν να μου κρατήσει πραγματικά το χέρι. Και να με γνωρίσει. Σε ένα πολύ βαθύ επίπεδο».

Ο αρραβώνας του ζευγαριού αποκαλύφθηκε στον κόσμο τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Τα γαμήλια σχέδια του ζευγαριού βρίσκονται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι γνωστό.

Και ενώ η Lady Gaga -το πραγματικό της όνομα είναι Stefani Germanotta- μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον έρωτά της, είπε πως στην πραγματικότητα ήταν η μητέρα της, Cynthia, που τον γνώρισε πρώτη και σκέφτηκε ότι ήταν τέλειος για την κόρη της, λέγοντας στην ίδια: «Νομίζω ότι μόλις γνώρισα τον σύζυγό σου!».

Και ενώ η Gaga ήταν αρχικά ανήσυχη, αφού έλεγε στη μητέρα της ότι δεν ήταν έτοιμη να γνωρίσει τον σύζυγό της, αργότερα ενθουσιάστηκε με την προοπτική να τον συναντήσει στο πάρτι για τα 40ά γενέθλια του ιδρυτή του Facebook, Sean Parker. Και αφού συνάντησε τον Michael, η σταρ θυμήθηκε πως μίλησαν για «τρεις ώρες» και είχαν την πιο «καταπληκτική συζήτηση», στη συνέχεια μιλούσαν στο τηλέφωνο για εβδομάδες, πριν τελικά βγουν ραντεβού και ερωτευτούν.

Σύμφωνα με την καλλιτέχνιδα, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, ο κορωνοϊός και η καραντίνα βοήθησε το ζευγάρι να έρθει πιο κοντά. Όπως είπε ο σύντροφός της στο περιοδικό, οι δυο τους έτρωγαν πίτσα και απολάμβαναν τις βόλτες τους ως ένα «περίεργο είδος κανονικότητας», που επέτρεψε στη σχέση τους να αναπτυχθεί με «πραγματικό τρόπο», όπως εξήγησε.

