Η γενειάδα που τρέλανε τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και τους βασιλικούς αναλυτές, επέστρεψε: ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πήγε σήμερα σε μια έκθεση έργων τέχνης με θέμα τους άστεγους, με νέο λουκ, καθώς είχε αφήσει γένια αρκετών ημερών.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, που συνήθως είναι πάντα καλοξυρισμένος, έκανε αίσθηση όταν στις 11 Αυγούστου, σε ένα βίντεο εμφανίστηκε μαζί με τη σύζυγο του, την Κέιτ, με μια κοντή γενειάδα. Λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν πήγε στην εκκλησία του Κράδι Κερκ, κοντά στο κάστρο του Μπαλμόραλ, στη Σκωτία, ο 42χρονος διάδοχος του θρόνου ήταν και πάλι ξυρισμένος κόντρα.

Σήμερα ωστόσο ο Ουίλιαμ αιφνιδίασε τους βασιλικούς συντάκτες αφού φαίνεται να υιοθετεί ένα νέο λουκ, αυτό του γενειοφόρου πρίγκιπα.

Στην «εκρηκτική» αυτοβιογραφία του, ο πρίγκιπας Χάρι είχε γράψει ότι ο αδελφός του ζήλευε τα κόκκινα, χαρακτηριστικά γένια του. Ο λόγος; Ο μελλοντικός βασιλιάς δεν επιτρέπεται να αφήσει γενειάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.