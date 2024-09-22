Δύο δεκαετίες μετά τη διαρροή του sex tape, η Paris Hilton θέλει να αποδείξει ότι οι επικριτές της έχουν άδικο. Η διάσημη κληρονόμος συχνά απορρίπτονταν ως μια «χαζή ξανθιά» λόγω της τηλεοπτικής εκπομπής«The Simple Life». Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Από το ότι δεν ήξερε ότι οι άνθρωποι πλένουν τα ρούχα τους μέχρι τη δυσκολία της να ξεχωρίζει το δεξί από το αριστερό, η Paris και η κοσμική φίλη της, Nicole Richie, ήταν τα «κορίτσια του πάρτι». Με το ριάλιτι σόου να επιστρέφει μετά από 16 χρόνια απουσίας, η Πάρις Χίλτον είναι πλέον ένα «άλλο» πρόσωπο. Είναι μητέρα δύο παιδιών, ενώ η εταιρεία της είναι ιδιαίτερα πετυχημένη. Για την ακρίβεια είναι δισεκατομμυριούχος.

Η Paris Hilton συμμετείχε επίσης στην επετειακή καμπάνια για τα 30 χρόνια της εταιρείας εσωρούχων Agent Provocateur, κάτι που άρεσε πολύ στους θαυμαστές της.

Και όταν εμφανίζεται χωρίς τα ρούχα της, είναι με τους δικούς της όρους - όπως αποδεικνύει μια φωτογράφιση για το περιοδικό «Nylon».

Ένας από τους πρώην φίλους της, ο παίκτης πόκερ Rick Salomon, φάνηκε να εκμεταλλεύεται τη φήμη της κυκλοφορώντας τον Ιούνιο του 2004 ένα βίντεο με τίτλο «One Night In Paris». Τον έδειχνε να κάνει σεξ με τη ξανθιά «Barbie». Η Paris υποστήριζε πάντα ότι επρόκειτο για μια ιδιωτική κασέτα και κινήθηκε νομικά για τη δημοσιοποίησή της. Το 2006, καταδικάστηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το ξεπέρασε κι αυτό.

Η Paris ήταν ήδη πλούσια και διάσημη. Θα μπορούσε να επιδιώξει μια ήρεμη ζωή όπως η αδελφή της Nicky, να παντρευτεί έναν Rothschild στα 27 της, να σχεδιάζει τσάντες, να ανοίγει ξενοδοχεία και να προεδρεύει ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για την ίδια. Διψούσε για περισσότερα. Όπως το θέτει ο Βρετανός δημοσιογράφος Hugo Rifkind, ήθελε να γίνει «η Μέριλιν Μονρόε του 21ου αιώνα». Επίσης, αν δεν ήταν η Paris Hilton, δεν θα ξέραμε καν ποια είναι η Kim Kardashian.

Η Paris Hilton είναι η πρώτη influencer, η πρώτη που μετέτρεψε τη ζωή της σε ριάλιτι σόου. Αναμφίβολα, αυτή η συμπεριφορά της εξηγεί γιατί η εγγονή ενός δισεκατομμυριούχου ξενοδόχου έφτασε να έχει τη δική της εκπομπή στο Fox και να κάνει καριέρα ως ηθοποιός, τραγουδίστρια και μοντέλο πριν κλείσει τα 20 της χρόνια. Πάντα είχε ένα σχέδιο. Η Paris δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η κληρονομιά της δεν μπορεί να αγνοηθεί. Μετατρέπει ό,τι αγγίζει σε χρυσό...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.