Ο Ισπανός ηθοποιός, Χαβιέ Μπαρδέμ, συγκινήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 20 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ παρέλαβε το βραβείο για το έργο ζωής του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν. Ωστόσο, αυτό που έχει προκαλέσει αίσθηση και σχολιάζεται από τα διεθνή μέσα είναι η ομιλία του. Σε αυτή αποθέωσε τη σύζυγό του, Penelope Cruz, ενώ αφιέρωσε το βραβείο του στην οικογένειά του.

Ο Μπαρδέμ, ο οποίος είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες Dune: Part Two, No Country for Old Men - που του χάρισε ένα Όσκαρ - και Skyfall, ανάμεσα σε μυριάδες διάσημες ισπανικές δουλειές όπως Huevos de Oro και El detective y la muerte, παρέλαβε το βραβείο από τα αδέλφια του, Monica και Carlos Bardem, που απέτισαν φόρο τιμής στον αδελφό τους στο θέατρο Kursaal, κατά τη διάρκεια του γκαλά της βραδιάς έναρξης.

«Το Σαν Σεμπαστιάν είναι ένα μέρος όπου πριν από 30 χρόνια κέρδισα ένα βραβείο, που ακόμα δεν πιστεύω ότι μου το έδωσαν, και τώρα είμαι εδώ και παραλαμβάνω αυτό το βραβείο από τον αδελφό και την αδελφή μου που αγαπώ και θαυμάζω», ανέφερε συγκινημένος ο ηθοποιός.

Ο ίδιος βρήκε την ευκαιρία να αποτίσει φόρο τιμής στην οικογένειά του: «Με εκπαίδευσαν σε μια στιγμή που η μητέρα μου έπρεπε να εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο. ... Αν είμαι ζωντανός σωματικά, όχι μόνο πνευματικά και συναισθηματικά, ήταν ο αδελφός και η αδελφή μου που με φρόντιζαν, μου έδιναν την προσοχή και την αγάπη τους». Και πρόσθεσε: «Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε τέσσερις ανθρώπους: Στη μητέρα μου, η οποία είναι παρούσα, είναι εδώ στο θέατρο και είναι ευτυχισμένη, το νιώθω αυτό».

Ωστόσο, το κοινό αποθέωσε τον Ισπανό ηθοποιό όταν μίλησε με ειλικρίνεια για την αγάπη του για τη σύζυγό του, Penelope Cruz, την οποία παντρεύτηκε το 2010: «Και σε μια γυναίκα που αγαπώ και με την οποία μοιράστηκα μια ζωή, θέλω να σε ευχαριστήσω. Νιώθω ευγνωμοσύνη γι’ αυτό που είσαι. Για το πώς μπορείς να είσαι υπεύθυνη για τη ζωή, τη ζωή των παιδιών σου, τη ζωή της οικογένειάς σου, της μητέρας σου, των φίλων σου, τη ζωή των άλλων, των πολλών ανθρώπων που δεν γνωρίζεις, για τους οποίους υποφέρεις και φροντίζεις και αναμφίβολα τη ζωή αυτού του κυρίου που είναι εδώ, που σε αγαπά και σε ευχαριστεί πολύ γι' αυτό». Ο Javier Bardem δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τα δυο τους παιδιά του για τη στήριξή τους.

Πηγή: skai.gr

