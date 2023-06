Taylor Swift: Γιατί οι θαυμαστές της φορούν πάνες στις συναυλίες της

Οι αφοσιωμένοι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ κάνουν τα πάντα για να διασφαλίσουν ότι δεν θα χάσουν ούτε μια στιγμή από τις συναυλίες της, ούτε καν για ένα διάλειμμα στην τουαλέτα.

Κάποιοι αφοσιωμένοι θαυμαστές, γνωστοί ως «Swifties», μοιράστηκαν στο TikTok τι κάνουν για να μην χάσουν ούτε ένα λεπτό από τη συναυλία της αγαπημένης τους τραγουδίστριας. Σύμφωνα με τους ίδιους η λύση είναι μία: φορούν πάνες ενηλίκων!

Αυτοί οι θαυμαστές εκφράζουν την επιθυμία τους να μην χάσουν χρόνο περιμένοντας στην ουρά για την τουαλέτα, λαμβάνοντας υπόψη το άγχος και τα χρήματα που ξόδεψαν για να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο.

Για όσους δεν είναι διατεθειμένοι να φτάσουν σε τέτοιες ακρότητες, στο Reddit οι θαυμαστές μοιράζονται τα επιλεγμένα «τραγούδια για το διάλειμμα στην τουαλέτα» από την περιοδεία «Eras» της Taylor Swift.

Αυτή η περιοδεία ξεκίνησε τον Μάρτιο και σηματοδοτεί την επιστροφή της Σουίφτ στις περιοδείες, μετά από ένα διάλειμμα που ακολούθησε από τα τρία προηγούμενα άλμπουμ της.

