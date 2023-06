Andrew Tate: Ο «τοξικός» influencer ισχυρίζεται ότι «ενεργούσε υπό την εντολή του Θεού για να κάνει καλά πράγματα» (video)

O Άντριου Τέιτ, ο «τοξικός» influencer, που του αρέσει να αυτοαποκαλείται «Top G» (στην αργκό του δρόμου το «G» σημαίνει γκάνγκστερ), αρνήθηκε ότι «τροφοδοτεί» μια κουλτούρα μισογυνισμού και υπερασπίστηκε τη φήμη του σε συνέντευξή του στο BBC.

Ο «τοξικός» influencer εμφανίστηκε εκ νέου «βέβαιος» για την αθωότητά του και οριακά επιθετικός, όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση, δηλαδή τις κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και εκμετάλλευση γυναικών, για τις οποίες ερευνάται από Ρουμάνους εισαγγελείς.

Στο ερώτημα αν οι αμφιλεγόμενες απόψεις του για τις γυναίκες βλάπτουν τους νέους ανθρώπους, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ήταν μια «δύναμη για το καλό» και ότι «ενεργούσε υπό την εντολή του Θεού για να κάνει καλά πράγματα».

The Matrix may have imprisoned me,



