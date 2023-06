Till Lindeman: Ο τραγουδιστής των Rammstein κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά πάνω από 12 γυναίκες

Εδώ και αρκετές εβδομάδες η φήμη αυτή έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος... Πρόκειται για καταγγελίες, τουλάχιστον, 12 νεαρών γυναικών ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον Till Lindeman, τραγουδιστή του συγκροτήματος Rammstein, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης όπως NDR, Süddeutshe Zeitung κ. ά.

Όλα ξεκίνησαν μετά τις καταγγελίες μιας Ιρλανδής θαυμάστριας που φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον τραγουδιστή μετά από μια συναυλία. Το όνομά της είναι Shelby Lynn και υπάρχουν αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το συγκεκριμένο θέμα. Η ίδια είπε ότι κακοποιήθηκε σε μια συναυλία στο Βίλνιους, ενώ υπάρχουν κι άλλες κοπέλες που έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες.

I’d like to clarify again. Till did NOT touch me. He accepted I did not want to have sex with him. I never claimed he raped me. Please read the entire Twitter thread for full context before making reports. #rammstein