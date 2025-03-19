Ταράτζι Π. Χένσον και οι Duran Duran για την καταπολέμηση του AIDS

Η Ταράτζι Π. Χένσον (Taraji P. Henson) θα είναι η οικοδέσποινα της 31ης έκδοσης του φιλανθρωπικού γκαλά που οργανώνει το Ίδρυμα για την Έρευνα για το Aids (amfAR - The Foundation for AIDS Research) και πραγματοποιείται κάθε χρόνο παράλληλα με το Φεστιβάλ των Καννών.

Η λαμπερή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου στο Hôtel du Cap-Eden-Roc, στην πόλη Αντίμπ της Γαλλίας.

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα υποστηρίξω το amfAR στο φετινό του φιλανθρωπικό γκαλά στις Κάννες» ανέφερε η πολυβραβευμένη ηθοποιός σε δήλωσή της. «Το AIDS δεν έχει εξαλειφθεί και πρέπει να συνεχίσουμε ενωμένοι να υποστηρίζουμε την έρευνα που σώζει ζωές και είναι η μεγαλύτερη ελπίδα μας για να τερματίσουμε επιτέλους αυτή τη θανατηφόρα νόσο» πρόσθεσε.

Το amfAR, συνιδρύτρια του οποίου ήταν η αείμνηστη Ελίζαμπεθ Τέιλορ (Elizabeth Taylor) που διοργάνωσε το πρώτο γκαλά το 1993 στο Moulin de Mougins, είναι ένας από τους κορυφαίους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον κόσμο που είναι αφιερωμένος στην υποστήριξη της έρευνας για το AIDS, της πρόληψης του HIV, της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει επίσης μια εμφάνιση των Duran Duran, σηματοδοτώντας την επιστροφή τους στο γκαλά από το 2013.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα έχουμε τους εμβληματικούς Duran Duran μαζί μας και ευγνώμονες για τη μακροχρόνια υποστήριξή τους στο έργο μας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του amfAR, Κέβιν Ρομπέρτ Φροστ (Kevin Robert Frost). «Επίσης είμαστε χαρούμενοι που η μοναδική Ταράτζι Π. Χένσον θα έχει τον ρόλο της οικοδέσποινας» συμπλήρωσε.

Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία πολυτελών αντικειμένων και εκλεκτών έργων τέχνης με επικεφαλής τον δημοπράτη Σιμόν ντι Πούρι (Simon de Pury), καθώς και επίδειξη μόδας δια χειρός Κάριν Ρόιτφελντ (Carine Roitfeld).

Η εμφάνιση των Duran Duran στην εκδήλωση των Καννών αποτελεί τη μοναδική τους συναυλία στη Γαλλία για εφέτος. Τον Ιούνιο το θρυλικό συγκρότημα, θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιοδεία η οποία θα περιλαμβάνει στάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.