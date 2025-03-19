Η Hilaria Baldwin δεν έχει κανένα ενδοιασμό να τσακώνεται με τον σύζυγό της, Alec, μπροστά στις κάμερες και μάλιστα σαν τον σκύλο με τη γάτα… Κι όλα αυτά διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο κόκκινο χαλί, η οποία έγινε «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 41χρονη τηλεπερσόνα -η οποία ασχολήθηκε με τη διαμάχη σχετικά με την «ψεύτικη» ισπανική προφορά της- μιλούσε στο Extra την περασμένη εβδομάδα μαζί με τον σύζυγό της. Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι συζητούσε για το αν ενδεχομένως ετοιμάζεται δεύτερη σεζόν του ριάλιτι «The Baldwins» του TLC, με το πρώτο επεισόδιο να προβάλλεται τον περασμένο μήνα, στις 23 Φεβρουαρίου. Σε ένα απόσπασμα της συνέντευξης που «ανέβηκε» στο TikTok έγινε το μάλε-βράσε με τους Alec και Hilaria…

Κι ενώ η δημοσιογράφος προσπαθούσε να βγάλει μια άκρη για το αν θα δούμε και δεύτερο κύκλο του ριάλιτι, ρωτώντας τη Hilaria Baldwin, ο σύζυγός της τη διέκοπτε συνέχεια λέγοντας ασυναρτησίες…

«Όταν μιλάω εγώ, εσύ δεν θα μιλάς», του είπε απευθυνόμενη η Hilaria, σηκώνοντας τα χέρια της ψηλά. Βέβαια, ο Alec Baldwin δεν πτοήθηκε και συνέχισε να τη διακόπτει. «Γι’ αυτό θα πρέπει να τον ‘’κόψουμε’’ από την εκπομπή», ανέφερε η σύζυγός του.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Alec μίλησε για τη διαφορά μεταξύ της τηλεόρασης χωρίς σενάριο και της ανάγνωσης από σενάριο. Όσον αφορά στην καθημερινότητά τους, ο σταρ εξήγησε ότι νιώθει την «επιθυμία να το κάνει πιο ανόητο από ό,τι θα μπορούσε να είναι».

Η Hilaria παρενέβη για να πει ότι δεν αισθάνεται ότι ο σύζυγός της κάνει την εκπομπή «ανόητη» και εκείνος απάντησε: «Προσπαθώ. Δεν το καταλάβατε αυτό στην εκπομπή;». Καθώς η Hilaria συνέχισε να ανοίγεται για τη σειρά, στη συνέχεια κατηγόρησε τον Alec ότι της «αποσπά την προσοχή». Ο Μπάλντουιν ζήτησε συγγνώμη και εξήγησε: «Απλώς με γοητεύει η ομορφιά σου..». Όσο για τις αντιδράσεις των χρηστών, αν κρίνουμε από τα σχόλια, μάλλον δεν φάνηκαν να το διασκεδάζουν…

Πηγή: skai.gr

