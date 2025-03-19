Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Οι μέρες αυτές είναι παραγωγικές αλλά παράλληλα έντονες και καταναλωτικές. Το ενδιαφέρον σας στρέφεται σε θέματα προσωπικά αλλά τα γεγονότα που σας διασπούν είναι εκείνα που έρχονται από το παρασκήνιο της ζωής σας. Εδώ θα πρέπει να κρατήσετε ισορροπίες για να μην βγείτε έξω από τον κύκλο σας. Η Αφροδίτη ενισχύει τα αισθηματικά σας αλλά απαιτεί κάποιο τίμημα, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, λόγω της αναδρομής της. Φανείτε πιο συνεργάσιμοι στα ερωτικά σας. Ο Ερμής, επίσης, ανάδρομος προωθεί συστηματικά τις υποθέσεις σας.

Ταύρος

Η εβδομάδα κυλά γρήγορα, οι εντάσεις στο στενό περιβάλλον δεν λείπουν, η όλη κατάσταση είναι λίγο περίεργη και γενικότερα αλλάζει το κλίμα δίνοντας έμφαση στον επαγγελματικό χώρο και στις δημόσιες εμφανίσεις σας. Μια περιστασιακή εύνοια στα ερωτικά σας θα σας δώσει την ευκαιρία αποκατάστασης σχέσεων ή ευκολότερης κατάκτησης ενός ανθρώπου που έχετε βάλει στόχο. Μην ξεχάσετε τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών σας και μην παρασύρεστε από εντυπώσεις και ξένα περιβάλλοντα.

Δίδυμοι

Η εβδομάδα αυτή θα χαρακτηριστεί από το μεταβλητό του κλίματός της. Εντείνονται πάλι οι επαγγελματικές σας υποχρεώσεις με μικρές διεξόδους ψυχαγωγίας. Ευτυχώς, η ψυχολογία σας είναι καλή με αποτέλεσμα οι επιδόσεις σας να είναι επιτυχείς. Μην πιέσετε ανθρώπους και καταστάσεις περισσότερο από όσο πρέπει. Μην υποτιμάτε τη δύναμη των αντιπάλων σας και μην προκαλείτε εκείνους που δεν πρέπει. Εκμεταλλευτείτε όποιες καλές ευκαιρίες για διευθετήσεις αισθηματικές, οικονομικές ή νομικές.

Καρκίνος

Ανήσυχες οι μέρες που ακολουθούν, πολλά τα γεγονότα που θα μεσολαβήσουν. Ο ανάδρομος Ερμής είναι αισθητός στο στενό περιβάλλον, δεν μπορεί όμως να καταστείλει τα σχέδια σας. Η καθημερινότητα είναι κουραστική αλλά μπορείτε να το ξεπεράσετε. Ο ερχομός της άνοιξης βοηθά σε ένα καινούργιο άνοιγμα που φαίνεται από μακριά. Υπερασπιστείτε την εργασία σας και καταπολεμήστε τις ανασφάλειες σας. Αισθηματικά δεν αλλάζει πολύ η κατάσταση και παραμείνει στο ίδιο τέμπο.

Λέων

Για εσάς τα πράγματα είναι αρκετά ευχάριστα στα αισθηματικά σας για τους νεότερους του ζωδίου σας. Από την άλλη εύκολα γίνεται μια παρεξήγηση ή μια παρανόηση. Αυτό πρέπει να το προσέξετε και να το αποφύγετε. Καλό θα είναι να διατηρήσετε σε διακριτικότητα την προσωπική σας ζωή χωρίς να την αναμιγνύετε με την κοινωνική και την επαγγελματική. Οικονομικά σας δίνονται κάποιες μικρές διευκολύνσεις προσέξτε όμως την τάση σας για καταναλωτισμό.

Παρθένος

Και ενώ οι σχέσεις σας συνεχίζουν να σας απασχολούν τόσο οι προσωπικές όσο και οι κοινωνικές, οι καταστάσεις γύρω σάς αποσπούν την προσοχή και περιορίζουν το χρόνο σας. Μην παρασύρεστε από το κλίμα της άνοιξης που έρχεται επεισοδιακά, από τις απόψεις των δικών σας ανθρώπων και από τις γενικότερες ανακοινώσεις. Επιστρατεύστε την υπομονή σας, φανείτε συνεπείς στις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και συνεχίστε να περιμένετε αποφεύγοντας να κάνετε δηλώσεις.

Ζυγός

Είστε στο μάτι του κυκλώνα ακόμα μια φορά. Η εαρινή ισημερία σας βρίσκει σε κατάσταση έντασης. Τα αισθηματικά σας φαίνεται να σας απασχολούν, αλλά έρχονται και άλλα ζητήματα να εμποδίσουν την χαρά που ο έρωτας σας δίνει. Εδώ θα πρέπει να χειριστείτε τα πράγματα με μαεστρία. Θα πρέπει επίσης να αποφύγετε να εκτεθείτε σε λογομαχίες και να πείτε ανοικτά τις προθέσεις σας. Στα επαγγελματικά σας υπάρχουν διακυμάνσεις, χαρείτε τις καλές στιγμές διότι έχετε πολύ αγώνα ακόμα.

Σκορπιός

Προσπαθήστε να παραμείνετε ψύχραιμοι στους αιφνιδιασμούς των συμπτώσεων και ειδικά στο χώρο της δουλειάς ή σε ζητήματα καρδιάς. Δείτε την καλή πλευρά της ζωής, επιστρατεύστε το ένστικτο της επιβίωσης και αποφύγετε να κάνετε ανακοινώσεις που θα προκαλέσουν τους άλλους. Ενισχύστε την άμυνα σας, όσοι έχετε εντοπίσει τους εχθρούς που υπάρχουν, μην κάνετε λάθη στην δουλειά και μην δίνετε λάθος εντυπώσεις στους άλλους. Παράλληλα κάτι καλό μπορεί να συμβεί στο στενό περιβάλλον ή μια αποκατάσταση σχέσεων με δικά σας πρόσωπα. Μην χάνετε την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας.



Τοξότης

Τα γεγονότα θα τρέξουν και για εσάς, διευκολύνσεις θα έχετε αλλά δεν θα λείψουν και τα αιφνίδια φρεναρίσματα. Δείτε ότι καλύτερο μπορείτε να κάνετε, προσπαθήστε να διατηρήστε την καλή σας φόρμα και αποφύγετε καταστάσεις που σας συγχύζουν. Αποφύγετε να πάρετε θέσεις που θα σας φέρουν περισσότερες ευθύνες και απομακρυνθείτε από ανθρώπους που δεν συνεργάζονται μαζί σας όπως θα θέλατε. Στα ερωτικά συνεχίζεται η μεταβατική περίοδος με κάποιες αρκετές καλές στιγμές. Οικονομικά προσέξτε τα έξοδα που δεν φαίνονται αλλά είναι περιττά.

Αιγόκερως

Αρκετά δύσκολη η περίοδος με τον Άρη να βρίσκεται σε δυσαρμονία με το ζώδιο σας έστω και με ανοχή. Η εαρινή ισημερία σας δίνει την ευκαιρία να πάρετε πρωτοβουλίες που θα σας απαλλάξουν από σκοτούρες. Η Αφροδίτη στον Υδροχόο σας δικαιώνει αισθηματικά ή σας βοηθά πρόσκαιρα στα οικονομικά σας. Το άγχος δεν καταστέλλεται και εσείς πρέπει να το διαχειριστείτε καθώς βρίσκεστε σε μια συνεχή ένταση και μια ταχύτητα. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο αλλά και τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή την επεισοδιακή εποχή που διανύουμε όλοι μας.

Υδροχόος

Την εβδομάδα αυτή προσπαθήστε να αξιοποιήστε την αναδρομή της Αφροδίτης από τον Κριό και κάντε ότι καλύτερο μπορείτε για να δικαιωθείτε ή να προβληθείτε. Ανταποκριθείτε στον έρωτα όσοι σας τύχει, ενώ οι υπόλοιποι αξιοποιήστε την αυξανόμενη δημοτικότητα σας στο κοινωνικό ή στο επαγγελματικό σας περιβάλλον. Σας δίνεται η ευκαιρία να έχετε μεγαλύτερη πρόοδο στις σπουδές, στις συναλλαγές, στις διευθετήσεις υποθέσεων και στους νομικούς σας αγώνες που τυχόν θα δώσετε.

Ιχθύς

Ο Ερμής, ανάδρομος στον Κριό αλλάζει την καθημερινότητα, σας βοηθά να επινοήσετε λύσεις και σας οδηγεί σε πιο ασφαλείς δρόμους προκειμένου να υπερασπιστείτε τις θέσεις σας ιδιαίτερα στην εργασία σας. Η εαρινή ισημερία θα σας αναταράξει λιγάκι αλλά και θα σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε αλήθειες όσον αφορά τα ερωτικά και τα οικονομικά σας και να πάρετε τις θέσεις που πρέπει. Μην σπαταλάτε το χρόνο άσκοπα, αποφύγετε ανθρώπους που δεν αποδίδουν και δείτε τι καλύτερο μπορείτε κάνετε προκειμένου να περιορίσετε τις δυσκολίες που είναι γύρω σας.

Πηγή: skai.gr

