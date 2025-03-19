Και ξαφνικά, η Gwyneth Paltrow θυμήθηκε τη σχέση της με τον Brad Pitt και πώς ήταν ο ηθοποιός ως σύντροφός της. Το πρώην αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ -έχουμε μπουχτίσει με τα… αγαπημένα ζευγάρια- συναντήθηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αναγνώσεων για την ταινία «Legends of the Fall» του 1994 και αργότερα συνέχισαν να πρωταγωνιστούν στο θρίλερ «Se7en» του 1995. Έβγαιναν μαζί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και αρραβωνιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 1996, αλλά χώρισαν έξι μήνες αργότερα.

Η 52χρονη ηθοποιός σε συνέντευξή της στο «Vanity Fair» ανέφερε για τον πρώην αγαπημένο της: «Είναι ένας πολύ ενδιαφέρων χαρακτήρας. Ένιωθα σαν να έβγαινα, δεν ξέρω, με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ ή κάτι τέτοιο. Αυτό πάντα θα έρχεται στο προσκήνιο», δήλωσε η ηθοποιός και ιδρύτρια του Goop.

Brad Pitt and Gwyneth Paltrow in NYC, 1995. pic.twitter.com/ShqT1ViYCm — cinesthetic. (@TheCinesthetic) February 14, 2025

Η Πάλτροου θυμήθηκε ένα περιστατικό, όπου ο Πιτ την είχε επισκεφθεί για τα γενέθλιά της, ενώ εκείνη βρισκόταν στα γυρίσματα μιας ταινίας στην Αγγλία. Όπως εξήγησε, δούλευε 20 ώρες την ημέρα, έξι μέρες την εβδομάδα, και όταν της δόθηκαν μόλις 12 ώρες ρεπό, ένας παραγωγός την έκανε να νιώσει «προνομιούχα και αχάριστη», όπως είπε χαρακτηριστικά. Η ηθοποιός εξέφρασε την ανησυχία της πως ο συγκεκριμένος παραγωγός θα μπορούσε να διαμορφώσει την εικόνα ότι ήταν δύσκολη στη συνεργασία, αλλά όπως τόνισε, «δεν μπορούσες να πεις τίποτα, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι το άτομο με την εξουσία δεν ενέκρινε αυτό που έβλεπε».

Η Πάλτροου είχε μιλήσει ξανά για τη σχέση της με τον σταρ του Χόλιγουντ στο podcast «Call Her Daddy» το 2023, όπου είχε αποκαλύψει ότι η έλξη τους ήταν άμεση και επρόκειτο για μια «μεγάλη αγάπη με την πρώτη ματιά». Είχε εξηγήσει, ωστόσο, ότι εκείνη ήταν που διέλυσε τον αρραβώνα τους, καθώς δεν ήταν έτοιμη να παντρευτεί.



Brad Pitt & Gwyneth Paltrow in New York City (1996) pic.twitter.com/ddZpJrz1L2 — cinesthetic. (@TheCinesthetic) August 25, 2024

Επίσης, η ηθοποιός μοιράστηκε λεπτομέρειες για την επιστροφή της στην υποκριτική με την ταινία «Marty Supreme» του Τζος Σάφντι. Στην παραγωγή της A24, συμπρωταγωνιστεί ο Τίμοθι Σαλαμέ και υποδύεται ένα ανερχόμενο αστέρι του πινγκ-πονγκ που αγωνίζεται στο εξωτερικό.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, ανέφερε ότι υποδύεται τη σύζυγο ενός αντίπαλου αθλητή, η οποία συνάπτει ερωτική σχέση με τον χαρακτήρα του Σαλαμέ. «Αυτή η γυναίκα είναι παντρεμένη με κάποιον που ανήκει, ας πούμε, στη μαφία του πινγκ πονγκ» εξήγησε η Πάλτροου.

«Γνωρίζονται καθώς εκείνη έχει περάσει μια δύσκολη ζωή και νομίζω ότι αυτός της δίνει ξανά ζωή, αλλά είναι κάπως συναλλακτικό και για τους δύο», συμπλήρωσε.

Τον περασμένο Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες οι οποίες κατέγραψαν ένα παθιασμένο φιλί μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών. Όπως αποκάλυψε η σταρ έχουν ακόμα πιο έντονες ερωτικές σκηνές στην ταινία και μάλιστα αυτές γυρίστηκαν με την παρουσία ενός συντονιστή οικειότητας. Σημειώνει ότι στην συνάντησή της με τον Σαλαμέ πριν από τα γυρίσματα των ερωτικών σκηνών αστειεύτηκε μαζί του λέγοντας: «Είπα: 'Εντάξει, τέλεια. Εγώ είμαι 109 χρονών. Εσύ είσαι 14'».

