Τάιλορ Τσέις: Από το Nickelodeon… άστεγος στους δρόμους του Λος Άντζελες (video)

Ο Τάιλορ Τσέις, γνωστός για τον ρόλο του Martin Qwerly στη δημοφιλή σειρά «Ned's Declassified School Survival Guide» τη δεκαετία του 2000, βρέθηκε πρόσφατα άστεγος στους δρόμους του Λος Άντζελες. Ένα βίντεο που τον δείχνει κουρασμένο, απεριποίητο και εμφανώς ταλαιπωρημένο έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση στο διαδίκτυο και σοκ στους πρώην συναδέλφους του.

Το βίντεο που σόκαρε τους θαυμαστές

Η γυναίκα που τράβηξε το βίντεο ρώτησε τον Τσέις αν είχε εμφανιστεί στο Disney Channel. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι είχε παίξει στο Nickelodeon και συγκεκριμένα στο «Ned's Declassified». Η αντίδραση της γυναίκας αντικατοπτρίζει την αναγνώριση της παλιάς του φήμης, αλλά η εικόνα του Τσέις ήταν πλέον πολύ διαφορετική. Το βίντεο προκάλεσε λύπη και ανησυχία στους θαυμαστές του, ενώ πολλοί εξέφρασαν την επιθυμία να τον βοηθήσουν.

Οι πρώην συνεργάτες εκφράζουν συγκίνηση και ανησυχία

Οι Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee και Lindsey Shaw, πρώην συνάδελφοι του Τσέις στη σειρά, μίλησαν ανοιχτά για το περιστατικό. Ο Lee περιέγραψε το βίντεο ως «τρομακτικό» και παραδέχτηκε ότι ένιωσε αδύναμος να τον βοηθήσει άμεσα.

Η Shaw δήλωσε ότι θέλει να τον επισκεφτεί προσωπικά, να του δείξει αγάπη και υποστήριξη και να του προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας. Ο Werkheiser, αν και συγκλονισμένος από την εικόνα του Τσέις, τόνισε ότι η γυναίκα που τράβηξε το βίντεο είχε καλές προθέσεις και ότι είναι σημαντικό να δείξει κανείς κατανόηση και αλληλεγγύη σε ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Η πορεία ενός παιδικού αστέρα

Ο Τάιλορ Τσέις ξεκίνησε την καριέρα του ως έφηβος και έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «Ned's Declassified School Survival Guide«. Παράλληλα, είχε εμφανιστεί και σε άλλες τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Everybody Hates Chris» το 2005. Η σημερινή του κατάσταση στους δρόμους του Λος Άντζελες δείχνει πόσο εύθραυστες μπορούν να γίνουν οι ζωές των παιδικών αστέρων, ακόμα και εκείνων που κάποτε είχαν μεγάλη φήμη και αναγνώριση.

Πηγή: skai.gr

