Η Άνοκ Γιάι, το παγκόσμιο supermodel και πρόσφατα «Μοντέλο της Χρονιάς», μίλησε ανοιχτά για μια σοβαρή κατάσταση υγείας που, όπως αποκάλυψε, επιβάρυνε την καρδιά της και επηρέαζε σταδιακά τους πνεύμονές της.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η 28χρονη πρόσφυγας από το Σουδάν εξομολογήθηκε ότι εδώ και έναν χρόνο έδινε μια «σιωπηλή μάχη», αφού ανακάλυψε τυχαία πως πάσχει από συγγενή ανωμαλία. «Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ήταν ασυμπτωματικό, όμως με τον καιρό άρχισαν να εμφανίζονται ανησυχητικά σημάδια», έγραψε η ίδια.

Από ήπια συμπτώματα σε σοβαρή επιβάρυνση

Η Άνοκ Γιάι περιέγραψε πως αυτό που ξεκίνησε ως ένας απλός βήχας εξελίχθηκε σε πόνο στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή, γεγονός που την οδήγησε να αναζητήσει εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια. Παρότι συνέχισε να εργάζεται, όπως παραδέχτηκε, συνειδητοποίησε πως «δεν υπάρχει ποτέ η σωστή στιγμή όταν πρόκειται για την υγεία». Το μοντέλο αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στον πνεύμονα. Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράστηκε, φαίνεται να αναρρώνει σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.

Anok Yai reveals congenital defect ‘overworking’ heart and ‘destroying’ lungs https://t.co/REhY63Anri pic.twitter.com/RjUQV9CUQ8 — The Independent (@Independent) December 22, 2025

Σε μια από τις πιο προσωπικές της εξομολογήσεις, η Άνοκ Γιάι ανέφερε: «Πάντα πίστευα ότι μπορούσα να ξεπεράσω τα πάντα με δουλειά. Όμως το σύμπαν βρίσκει τρόπους να σε σταματήσει και να σε ξυπνήσει». Η ίδια ευχαρίστησε δημόσια τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που τη φρόντισαν, τονίζοντας ότι νιώθει «αιώνια ευγνωμοσύνη που της χάρισαν περισσότερο χρόνο». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην οικογένεια και τους φίλους της, που ήταν δίπλα της από την πρώτη στιγμή.

Από την προσφυγιά στην κορυφή της μόδας

Μόλις λίγες εβδομάδες πριν, η Άνοκ Γιάι είχε παραλάβει τον τίτλο «Μοντέλο της Χρονιάς στα Fashion Awards 2025, στο Λονδίνο. Σε δήλωσή της τότε είχε αναφέρει πως η διαδρομή της -από την Αίγυπτο και το Νότιο Σουδάν έως τις ΗΠΑ- είναι μια ιστορία αντοχής. «Για την ώρα θεραπεύομαι… αλλά θα επιστρέψω», ήταν το μήνυμά της.

