Ανατριχίλα: Φωτογραφίες-σοκ του Έπσταϊν να φιλάει και να αγκαλιάζει ανήλικα κορίτσια

Νέες φωτογραφίες του Τζέφρι Έπσταϊν, που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, προκαλούν αποτροπιασμό και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη σοκαριστική ιστορία του καταδικασμένου παιδόφιλου και χρηματιστή. Το υλικό περιλαμβάνει φωτογραφίες που δείχνουν τον Έπσταϊν να αγκαλιάζει και να φιλάει πολύ μικρά κορίτσια. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν είχαν δημοσιοποιηθεί ποτέ μέχρι σήμερα.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η υπόθεση του Έπσταϊν ξεκίνησε να απασχολεί τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το 1996, η Μαρία Φάρμερ, πρώην συνεργάτιδα του Έπσταϊν στον χώρο της τέχνης, κατέθεσε επίσημη καταγγελία στο FBI, υποστηρίζοντας ότι ο χρηματιστής είχε εμμονή με παιδική πορνογραφία και εμπλεκόταν σε σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Παρά την καταγγελία, η έρευνα περιορίστηκεκαι ο Έπσταϊν κατάφερε να αποφύγει ουσιαστικό νομικό έλεγχο για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Η υπόθεση επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο το 2008, όταν ο Έπσταϊν συνήψε συμφωνία με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, παραδεχόμενος ότι πλήρωνε ανήλικες για σεξουαλικές υπηρεσίες, μια συμφωνία που θεωρήθηκε ιδιαίτερα προκλητική. Η συμφωνία αυτή του επέτρεψε να αποφύγει ομοσπονδιακές κατηγορίες που θα μπορούσαν να τον κρατήσουν στη φυλακή για δεκαετίες. Η υπόθεση επανήλθε και πάλι το 2019, όταν συνελήφθη εκ νέου με ομοσπονδιακές κατηγορίες για sex trafficking ανηλίκων, λίγους μήνες πριν βρεθεί νεκρός στη φυλακή του Μανχάταν.

Φωτογραφίες-σοκ από το αρχείο του

Οι νέες φωτογραφίες δείχνουν τον Έπσταϊν να αγκαλιάζει, να φιλά και να βρίσκεται σε οικείες στιγμές με μικρά κορίτσια. Σε μία εικόνα, φορά ρόμπα και κρατά στην αγκαλιά του ένα πολύ μικρό ξανθό κορίτσι, με έκφραση ηρεμίας και κλειστά μάτια. Σε άλλη εικόνα, χαμογελά σε ιδιωτικό αεροσκάφος, έχοντας τυλίξει το χέρι του γύρω από ένα κορίτσι που φορά γαλάζιο φούτερ. Μία τρίτη φωτογραφία δείχνει τον Έπσταϊν να φιλά ένα κορίτσι με κοτσιδάκια, ενώ μία ακόμη απεικονίζει γυμνό βρέφος να κάνει μπάνιο, φωτογραφία που βρισκόταν σε κορνίζα στην έπαυλή του.

Τα πρόσωπα των παιδιών έχουν καλυφθεί για την προστασία της ταυτότητας πιθανών θυμάτων, καθώς δεν είναι γνωστό ποια από αυτά υπήρξαν πραγματικά θύματα του Έπσταϊν.

Οι φωτογραφίες ήταν κορνιζαρισμένες και τοποθετημένες σε περίτεχνη ξύλινη βιβλιοθήκη στην πολυτελή έπαυλη του Έπσταϊν, στο νησί Little St. James, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους. Το νησί θεωρείται κεντρικός τόπος των εγκλημάτων του και έχει μείνει γνωστό ως «νησί της φρίκης». Το υλικό περιλαμβάνεται σε χιλιάδες σελίδες εγγράφων, πολλές από τις οποίες είναι λογοκριμένες.

Η σιωπή των αρχών και η καταγγελία της Φάρμερ

Η Μαρία Φάρμερ είχε προειδοποιήσει τις αρχές για την επικίνδυνη δραστηριότητα του Έπσταϊν ήδη από το 1996, αλλά η καταγγελία της αγνοήθηκε. Παρά τις σοβαρότατες ενδείξεις για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, ο Έπσταϊν συνέχισε να δρα ανενόχλητος για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η καταγγελία επιβεβαιώθηκε δημόσια μόλις με τη δημοσιοποίηση των τελευταίων εγγράφων, δικαιώνοντας -εν μέρει- τη Φάρμερ και φέρνοντας στο φως τις ευθύνες των αρχών.

Θάνατος στη φυλακή και εκκρεμή ερωτήματα

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός τον Αύγουστο του 2019 στη φυλακή του Μανχάταν, σε θάνατο που αποδόθηκε επισήμως σε αυτοκτονία. Η στενή του συνεργάτιδα, Γκισλέιν Μάξγουελ, εκτίει ποινή 20 ετών για ομοσπονδιακά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η εμπορία ανηλίκων. Οι νέες φωτογραφίες και έγγραφα επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα: ποιοι γνώριζαν, ποιοι σιώπησαν και πόσα ακόμη στοιχεία παραμένουν θαμμένα στα αρχεία των αμερικανικών αρχών...

Οι νέες αποκαλύψεις υπογραμμίζουν όχι μόνο τη φρίκη των εγκλημάτων του Έπσταϊν, αλλά και την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία στις αρχές που φέρουν την ευθύνη προστασίας των ανηλίκων. Κάθε έγγραφο και κάθε φωτογραφία που βλέπει το φως της δημοσιότητας αποτελεί υπενθύμιση ότι η μνήμη των θυμάτων πρέπει να διαφυλάσσεται και ότι η κοινωνία δεν μπορεί να μένει σιωπηλή απέναντι σε τέτοια εγκλήματα, όσο ισχυροί και αν είναι οι δράστες.

