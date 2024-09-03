Η διάσημη πρωταγωνίστρια Σίντνεϊ Σουίνι δήλωσε ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένη» που θα επιστρέψει στη δημοφιλή σειρά «Euphoria».

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα επιστρέψω στη "Cassie"», είπε χαρακτηριστικά στο People. «Είναι σίγουρα ένας από τους πιο ιδιαίτερους χαρακτήρες για μένα. Aγαπώ την οικογένειά μου στη σειρά οπότε ανυπομονώ γι' αυτό».

Η σταρ ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει τίποτα για την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν της σειράς του HBO επειδή «ειλικρινά, δεν ξέρω τίποτα γι' αυτήν», αλλά ότι πάντα απολαμβάνει να εξερευνά τη σκοτεινή πλευρά του διαβόητα χαοτικού χαρακτήρα της.

«Λατρεύω την τρελή Cassie, οπότε όσο πιο τρελή, τόσο το καλύτερο για μένα», συνέχισε. Νωρίτερα, είχε μιλήσει για την προετοιμασία της επιστροφής στη σειρά τρία χρόνια μετά τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν.

«Είχαμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης σεζόν, αλλά ειδικά τώρα με το πέρασμα του χρόνου είναι μια νέα διαδικασία για μένα», υπογράμμισε.

«Απλά μαθαίνω καθώς προχωράω και είμαι ανοιχτή για ό,τι έρθει. Αλλά είμαι επίσης πολύ ενθουσιασμένη. Αγαπώ την Cassie. Είναι πάντα ένας τόσο συναρπαστικός χαρακτήρας για να υποδυθείς, οπότε ανυπομονώ πραγματικά για το τι θα συμβεί στη ζωή της». Επίσης, πρόσθεσε ότι η επανασύνδεση με την Zendaya, τον Τζέικομπ Ελόρντι, τη Χάντερ Σέιφερ και τους υπόλοιπους είναι κάτι μοναδικό.

«Ήταν το συνεργείο και το καστ που ήταν εκεί στην αρχή της καριέρας μου», τόνισε η ηθοποιός. «Eίμαστε όλοι από διαφορετικά μέρη, αλλά ήρθαμε μαζί και περιηγηθήκαμε σε τόσα πολλά ταυτόχρονα, οπότε είναι πολύ ωραίο να έχεις αυτή τη βασική ομάδα. Βιώνουν παρόμοια αυτό που περνάω και εγώ», κατέληξε. Η πολυαναμενόμενη νέα σεζόν της βραβευμένης με Emmy σειράς του ΗΒΟ πρόκειται να ξεκινήσει γυρίσματα τον Ιανουάριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

