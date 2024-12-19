Ο Τομ Κρουζ έλαβε την υψηλότερη πολιτική τιμή του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το Βραβείο Διακεκριμένης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την «εξαιρετική συμβολή» του στην προβολή του Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών μέσα από τις ερμηνείες του σε εμβληματικές ταινίες όπως τις «Top Gun», «Born on the Fourth of July», «A Few Good Men» και «Top Gun: Maverick».

Η κορυφαία τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στον Xoλιγουντιανό σταρ, από τον υπουργό Ναυτιλίας των ΗΠΑ, Κάρλος ντελ Τόρο, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στα κινηματογραφικά στούντιο Longcross, στο Chertsey του Surrey.

Σε ανακοίνωσή του, το Πολεμικό Ναυτικό τόνισε ότι ο Κρουζ, «αύξησε την ευαισθητοποίηση και την εκτίμηση του κοινού για το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό μας και τις θυσίες που κάνουν».

Μετά την απονομή ο διάσημος ηθοποιός δήλωσε περήφανος που έλαβε την «εξαιρετική αναγνώριση», η οποία συνοδεύεται από ένα μετάλλιο και ένα πιστοποιητικό, σύμφωνα με το BBC.

Secretary of the Navy Carlos Del Toro today presented Tom Cruise with the Distinguished Public Service Award for “outstanding contributions to the Navy and the Marine Corps.” Cruise was commended for several of his roles including TOP GUN and A FEW GOOD MEN. The Navy stated that… pic.twitter.com/3FSGQjpHDV — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) December 17, 2024

«Θαυμάζω τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ξέρω ότι στη ζωή, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα, το να είσαι αρχηγός σημαίνει να υπηρετείς. Και το γνωρίζω αυτό μέχρι το μεδούλι μου. Και το βλέπω επίσης σε όσους υπηρετούν».

Το «Top Gun», η επιτυχημένη ταινία του 1986 για τους ιπτάμενους άσσους του Ψυχρού Πολέμου, εκτόξευσε την καριέρα του Κρουζ και οδήγησε σε αύξηση της κατάταξης στο στρατό. Το Πολεμικό Ναυτικό έστησε ακόμη και τραπέζια στρατολόγησης στους κινηματογράφους.

Το ενδιαφέρον ανανεώθηκε το 2022 με το σίκουελ «Top Gun: Maverick», στην οποία ο χαρακτήρας του ηθοποιού καθοδηγούσε μια νέα γενιά επίλεκτων αεροπόρων. Ο σταρ βρίσκεται στο Chertsey του Surrey καθώς ετοιμάζει την επόμενη ταινία του, το «Mission: Impossible: The Final Reckoning» που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Μάιο του 2025.

Tην ίδια διάκριση στο παρελθόν έχουν λάβει οι βραβευμένοι με Όσκαρ Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τομ Χανκς μέσα από το πολεμικό δράμα «Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν» του 1998.

Πηγή: skai.gr

