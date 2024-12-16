Ακάθεκτος στα σχέδια του να δημιουργήσει ένα υποβρύχιο φράγμα κοντά στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς, είναι ο Σιλβέστερ Σταλόνε παρά την οργή των γειτόνων στην εύπορη, παραθαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με το The Palm Beach Post, ο 78χρονος Σταλόνε, σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα φράγμα στην παραθαλάσσια περιοχή που βρίσκεται η έπαυλή του, αξίας 35 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό που παρουσιάζεται ως περιβαλλοντικό έργο έχει προκαλέσει την οργή των γειτόνων οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το σχέδιο του «Ρόκι» δεν γίνεται για να αποτρέψει σκουπίδια και φύκια αλλά να αποκλείσει και από τη θάλασσα τους απρόσκλητους επισκέπτες.

Μάλιστα ο αστέρας του Χόλιγουντ έχει καταθέσει αίτημα προς το υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος της Φλόριντα και το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ με το τελευταίο να ανακοινώνει ότι «ο γενικός σκοπός του έργου είναι να αποκλείσει τα σκάφη από το να πλησιάσουν το ακίνητο - με τα φύκια να είναι δευτερεύουσα ανησυχία».

Οι γείτονες αντέδρασαν έντονα από το αίτημα στο Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος της Φλόριντα, το οποίο δήλωσε ότι έχουν περιθώριο μέχρι τις 5 το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων για να σχολιάσουν το έργο του Σταλόνε,

Η αίτηση του ηθοποιού «Ρόκι» περιελάμβανε επίσης και αίτημα για μίσθωσης κρατικής γης λόγω της τοποθέτησης του φράγματος που ανήκει στο κράτος.

Πάντως οι αρμόδιες υπηρεσίες επανεξετάζουν τον σκοπό του έργου για να προσδιορίσουνι εάν επιτρέπεται η χρήση φράγματος.

Πηγή: skai.gr

