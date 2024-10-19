Bίντεο στο Instagram ανέβασε ο Σιλβέστερ Σταλόνε λαμβάνοντας θετικά σχόλια από τους followers του.

Στο βίντεο, ο 78χρονος διάσημος ηθοποιός δοκιμάζει καινούρια ρούχα ενώ χορεύει, δείχνοντας τη διάθεση και την ενέργειά του.

Η ανάρτησή του προκάλεσε πλήθος θετικών αντιδράσεων, με τους θαυμαστές να σχολιάζουν τις χορευτικές του ικανότητες και το πόσο φοβερός είναι.

Ο ίδιος έγραψε στη λεζάντα: «Πιάστηκα απροετοίμαστος ενώ έψαχνα ένα ρούχο που ταιριάζει σε ένα επερχόμενο πρότζεκτ - υπέροχο τραγούδι όμως!».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

