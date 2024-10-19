Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντυπωσιάζει ο Σιλβέστερ Σταλόνε: Ο 78χρονος ηθοποιός χορεύει ενώ δοκιμάζει καινούρια ρούχα (Βίντεο)

Τα θετικά σχόλια από τους followers του - Οι θαυμαστές του σχολιάζουν τις χορευτικές του ικανότητες και το πόσο φοβερός είναι - Τι έγραψε ο διάσημος ηθοποιός

Σιλβέστερ Σταλόνε

Bίντεο στο Instagram ανέβασε ο Σιλβέστερ Σταλόνε λαμβάνοντας θετικά σχόλια από τους followers του.

Στο βίντεο, ο 78χρονος διάσημος ηθοποιός δοκιμάζει καινούρια ρούχα ενώ χορεύει, δείχνοντας τη διάθεση και την ενέργειά του.

Η ανάρτησή του προκάλεσε πλήθος θετικών αντιδράσεων, με τους θαυμαστές να σχολιάζουν τις χορευτικές του ικανότητες και το πόσο φοβερός είναι.

Ο ίδιος έγραψε στη λεζάντα: «Πιάστηκα απροετοίμαστος ενώ έψαχνα ένα ρούχο που ταιριάζει σε ένα επερχόμενο πρότζεκτ - υπέροχο τραγούδι όμως!».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σιλβέστερ Σταλόνε χορός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark