Brad Pitt: Όσα χρήματα κι αν του προσφέρουν δεν θα τον δούμε ξανά στη μεγάλη οθόνη με την Angelina Jolie

«Όλα τα χρήματα του κόσμου δεν θα έπειθαν τον Μπραντ να εμφανιστεί σε ταινία με την Τζολί ποτέ ξανά», ανέφεραν άνθρωποι από το περιβάλλον του ηθοποιού 

Brad Pitt-Angelina Jolie

Ο Brad Pitt δεν πρόκειται να αποδεχτεί την πρόταση του παραγωγού, Ντάνι Ρόσνερ, να επανενωθεί κινηματογραφικά με την πρώην σύζυγό του, Angelina Jolie, σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον του ηθοποιού. Μάλιστα, οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν λόγο για… «διαφημιστικό κόλπο».

«Όλα τα χρήματα του κόσμου δεν θα έπειθαν τον Μπραντ να εμφανιστεί σε ταινία με την Τζολί ποτέ ξανά», ανέφερε πηγή που μίλησε στη «Daily Mail», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Σίγουρα θα προκαλούσε το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά δεν είναι κάτι που θα σκεφτόταν ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Αυτή τη στιγμή είναι εχθροί και δεν υπάρχει περίπτωση ο Πιτ να συνεργαστεί μαζί της. Του έχει προκαλέσει τόσο κακό και δεν θέλει καν ο στενός του κύκλος να μιλάει γι’ αυτήν»

Υπενθυμίζεται πως η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπραντ Πιτ τον Σεπτέμβριο του 2016. 

Πηγή: skai.gr

