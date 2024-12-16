Η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλάει για πρώτη φορά για το επεισοδιακό της διαζύγιο

Η πρώτη μεγάλη συνέντευξη της Υπουργού Τουρισμού και Βουλευτή Α’ Αθηνών, Όλγας Κεφαλογιάννη μετά τον επεισοδιακό χωρισμό της από τον Μίνω Μάτσα ήταν βαθιά συναισθηματική, πλην όμως απόλυτα συνειδητοποιημένη.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου και την εκπομπή «Super Κατερίνα» για το επεισοδιακό διαζύγιό της από τον Μίνω Μάτσα, την δικαστική τους διαμάχη μετά τον χωρισμό και την απόλυτη προτεραιότητά της που είναι τα δίδυμα τρίχρονα παιδιά της.

«Αυτό που περνάω το βιώνουν τόσες πολλές γυναίκες. Και ο λόγος που νομίζω ότι είναι καλό εμείς που είμαστε και δημόσια πρόσωπα να είμαστε πολύ αληθινοί για αυτό που μας συμβαίνει είναι ακριβώς επειδή τελικά νομίζω ότι όλοι έχουμε ταυτίσεις και πολύ κοινές πορείες παρά το ότι μπορεί να έχουμε τελείως διαφορετικές συνθήκες στην καθημερινότητά μας. Είναι μήνυμα σε όλες τις γυναίκες, ότι και να μας συμβεί ότι πρέπει να προχωράμε μπροστά και να κρατάμε πολύ ψηλά αυτό που αγαπάμε περισσότερο, τα παιδιά μας» είπε αρχικά η Όλγα Κεφαλογιάννη και συνέχισε:

«Προφανώς το να βρεθώ στα δικαστήρια δεν ήταν επιλογή μου, αναγκάστηκα. Ο μόνος λόγος ήταν γιατί αισθάνθηκα ότι ως μητέρα έπρεπε να είμαι εκεί για τα παιδιά μου, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό για την Όλγα που είναι και δημόσιο πρόσωπο. Και αυτή αν θες είναι και η δυσκολία του να είσαι δημόσιο πρόσωπο.

Μπορεί να αισθάνεται κάποιος ότι επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο δεν του επιτρέπεται να καταφεύγει στη δικαιοσύνη όπως ο οποιοδήποτε πολίτης. Και αυτό έκανα κι εγώ και θα το ξανακάνω. Ήμουν εκεί για να διεκδικήσω το δίκαιο των παιδιών μου και αυτό για μένα είναι αδιαπραγμάτευτο. Όλοι έχουμε δικαίωμα να λυγίσουμε. «Νίκησα; νικήθηκα; Ένα μόνο ξέρω είμαι γεμάτος πληγές αλλά αντέχω» είπε ο Καζαντζάκης. Θέλω να βλέπω το μέλλον με αισιοδοξία. Όσο δύσκολη και να είναι η φάση που περνάω θέλω πάντα να είμαι θετική και αισιόδοξη για το μέλλον»

-Στα μάτια τα δικά μου και πολλών τηλεθεατών ήσασταν το τέλειο ζευγάρι. Δυο άνθρωποι που ερωτεύτηκαν πάρα πολύ, θυμάμαι τις συνεντεύξεις σας, ξαφνικά σαν να διαλύονται όλα

«Το μεγάλο μου όνειρο ήταν να κάνω οικογένεια. Έχω μεγαλώσει σε μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Οι αδελφές μου ήταν το στήριγμά μου. Έχω μια μητέρα που μου έχει δώσει ατελείωτη τρυφερότητα κι έναν πατέρα που ήταν αυστηρός αλλά ήταν πάντα εκεί. Αυτό ήταν και το δικό μου όνειρο. Δυστυχώς το όνειρό μου από ένα σημείο και μετά δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί. Κρατάω όμως ότι έχω δυο υπέροχα παιδιά. Η οικογένειά μου είναι αυτά τα παιδιά. Μεγαλώνουν με τη μητέρα μου, τις αδελφές μου και τα ξαδέλφια τους»

-Τι δεν πήγε καλά και αυτός ο «τέλειος γάμος» διαλύθηκε;

«Καλύτερα να μην μιλάμε για αυτά και να αφήσουμε τον φυσικό δικαστή να κρίνει την υπόθεση. Τελικά για όλους μας αυτό που υπάρχει είναι η Δικαιοσύνη. Αυτήν αναζητάω και σε αυτήν προσφεύγω»

-Δεν σου έχει τύχει με όλα αυτά που γράφονται να θέλεις να φύγεις και να τα παρατήσεις όλα;

Όχι, καθόλου δεν ένιωσα την ανάγκη να εξαφανιστώ, είμαι το δίχτυ ασφαλείας τους και τώρα πρέπει να είμαι ακόμα πιο δυνατή και πρότυπο γιατί μετά από κάποια χρόνια τα παιδιά μου θα αναζητήσουν τι συνέβη, γι’ αυτό είμαι πολύ προσεκτική στις κινήσεις μου. Και στο τι λέω και στο τι γράφω και στο πώς είναι εν γένει η συμπεριφορά μου. Θέλω τα παιδιά μου να αισθανθούν μέσα από όλο αυτό πως η αντιμετώπιση της μητέρας τους ήταν μια αντιμετώπιση μιας γυναίκας που προσπαθεί να κρατήσει την αξιοπρέπειά της και την αξιοπρέπεια των παιδιών της»

-Θυμάμαι στην κοινή σας συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου είχατε πει πως αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να έχει συμβεί. Το πιστεύεις τώρα;

«Όταν υπάρχουν δυο παιδιά όλο αυτό επισκιάζει το οτιδήποτε αρνητικό. Εγώ κρατάω το θετικό της υπόθεσης που είναι ότι έγινα μητέρα και αυτό με προσδιορίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Επειδή είμαστε σε μια διαδικασία σε εξέλιξη, νομίζω ότι κάποια πράγματα έχουν δημοσιοποιηθεί και είναι πασίδηλα. Είναι ξεκάθαρο ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει αλλιώς. Αναζητάς τη συναινετική λύση αλλιώς προχωράς με αυτό που προβλέπεται από τον νόμο»

