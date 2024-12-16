Λογαριασμός
Τεκίλα Tesla Mezcal – Το ποτό του Ιλον Μασκ για τις γιορτές, με 450 δολάρια το μπουκάλι

Το προϊόν έγινε ανάρπαστο και τώρα, εν όψει των εορτών, οι υπεύθυνοι το επαναλανσάρουν στα social media

Tesla Mezcal: Η συλλεκτική τεκίλα του Ιλον Μασκ για τις γιορτές

Το καλοκαίρι του 2023, ο Ιλον Μασκ κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ σε περιορισμένη έκδοση, για λίγους και εκλεκτούς, τεκίλα μεσκάλ (σαν καπνιστή), με την υπογραφή της Tesla. 

Το προϊόν, Tesla Mezcal, έγινε ανάρπαστο και τώρα, εν όψει των εορτών, οι υπεύθυνοι το επαναλανσάρουν στα social media. 

Λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές, η Tesla Mezcal είναι και πάλι διαθέσιμη στην αγορά των ΗΠΑ προς 430 ευρώ δολάρια το - ομολογουμένως εντυπωσιακό - μπουκάλι. 

