Tesla Mezcal: Η συλλεκτική τεκίλα του Ιλον Μασκ για τις γιορτές

Το καλοκαίρι του 2023, ο Ιλον Μασκ κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ σε περιορισμένη έκδοση, για λίγους και εκλεκτούς, τεκίλα μεσκάλ (σαν καπνιστή), με την υπογραφή της Tesla.

Το προϊόν, Tesla Mezcal, έγινε ανάρπαστο και τώρα, εν όψει των εορτών, οι υπεύθυνοι το επαναλανσάρουν στα social media.

"All I want for Xmas is Tesla Mezcal back in stock ..."



Wish grantedhttps://t.co/IL1NFcH8Oc — Tesla North America (@tesla_na) December 12, 2024

Λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές, η Tesla Mezcal είναι και πάλι διαθέσιμη στην αγορά των ΗΠΑ προς 430 ευρώ δολάρια το - ομολογουμένως εντυπωσιακό - μπουκάλι.

