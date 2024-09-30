Η Sophie Turner μίλησε με ειλικρίνεια για το γεγονός ότι είναι ανύπαντρη μητέρα. Η 28χρονη ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ήταν «αγώνας» να μεγαλώσει τις δύο κόρες της -τη Willa, 4 ετών, και τη Delphine, 2 ετών- τις οποίες μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της, Joe Jonas, μετά το διαζύγιο του ζευγαριού.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα «The Sunday Times» για τον ρόλο της στη σειρά «Joan», η Turner δήλωσε: «Αν δεν ήμουν μητέρα, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να βάλω την ίδια ενέργεια που έβαλα σε αυτό. Είναι μεγάλος αγώνας να είσαι ανύπαντρη μητέρα. Η Τζόαν δεν το αντιμετωπίζει με τον καλύτερο τρόπο ... αλλά είναι καταπληκτικό να τη βλέπεις να παλεύει πραγματικά για την κόρη της», συνέχισε. «Είναι επίσης πολύ σημαντικό για τα παιδιά να βλέπουν πόσο σκληρά δουλεύουν οι γονείς γι' αυτά».

Τα σχόλια της Turner έρχονται, αφού η ίδια και ο Jonas οριστικοποίησαν πρόσφατα το διαζύγιό τους μετά την επίτευξη συμφωνίας διακανονισμού, ένα χρόνο μετά την αρχική αίτηση του τραγουδιστή των Jonas Brothers.

Στην τελευταία της συνέντευξη, η ηθοποιός του «Game of Thrones» αποκάλυψε ότι γύρισε τη «Joan», ενώ βρισκόταν στη μέση του διαζυγίου της.

«Η σειρά ήρθε σε μια περίοδο της ζωής μου όπου έπρεπε να είμαι φιλόδοξη και έπρεπε να έχω τόσο ισχυρή θέληση και να παλέψω ενάντια στις δυνάμεις. Μου έδωσε πολλή δύναμη».

Είναι αλήθεια ότι η ηθοποιός και ο τραγουδιστής των Jonas Brothers, σόκαραν τους θαυμαστές τους όταν ανακοίνωσαν ότι θα πάρουν διαζύγιο τον Σεπτέμβριο του 2023. Αμέσως, το διαδίκτυο πήρε «φωτιά» από εικασίες σχετικά με το τι είχε πάει στραβά. Η διάσημη ηθοποιός είχε κάνει λόγο για «κυνήγι μαγισσών» των ΜΜΕ γύρω από τον χωρισμό της και παραδέχτηκε ότι πάλεψε πάρα πολύ με τις «ενοχές της μητέρας», ενώ περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως τη χειρότερη της ζωής της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.