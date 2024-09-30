Η Halle Berry έμεινε τόπλες και έδειξε τους κοιλιακούς της, καθώς δημοσίευσε ένα σέξι στιγμιότυπο στο Instagram. Η 58χρονη ηθοποιός μετά την «ψεύτικη» και αξύριστη μασχάλη και τα σχόλια που της έγραψαν οι θαυμαστές της, βρήκε έναν τρόπο να τους αποζημιώσει…

Η ίδια δημοσίευσε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων της νέας της ταινίας «Never Let Go».

Η Halle Berry, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον διάσημο τραγουδιστή που απέρριψε, στη συνέχεια μας έδειξε τις αλλαγές που έκανε για τις ανάγκες της ταινίας. «Είναι αλήθεια ότι ο Μάικλ Τζάκσον ήθελε να βγείτε ραντεβού», τη ρώτησε ο Kimmel στο επεισόδιο του «Jimmy Kimmel Live!». Και η Berry απάντησε: «Δεν ξέρω. Ωστόσο, θα πω ότι ο Prince μου είχε ζητήσει να βγούμε ραντεβού».

«Μας τρόμαξες! Ευχαριστώ τον Θεό που αυτό είναι για μια ταινία», έγραψε η πρωταγωνίστρια του «Basketball Wives», Tami Roman, κάτω από την ανάρτηση της ηθοποιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.