Rebel Wilson: Παντρεύτηκε τη σύντροφό της Ramona Agruma στην Ιταλία

Η Rebel Wilson είναι πλέον μια παντρεμένη γυναίκα. Η ηθοποιός και κωμικός φέρεται να «ενώθηκε» με τα ιερά δεσμά του γάμου με τη σύντροφό της, Ramona Agruma, το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με το «People». Πηγές ανέφεραν στο μέσο ότι οι δύο γυναίκες παντρεύτηκαν στη Σαρδηνία της Ιταλίας.

Αυτή η νέα εξέλιξη στη σχέση τους έρχεται δύο χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση του ειδυλλίου τους, τον Ιούνιο του 2022. Η τότε πρωταγωνίστρια του «Senior Year», η οποία έκανε coming out τον ίδιο μήνα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram να αγκαλιάζει τη σύντροφό της.

«Νόμιζα ότι έψαχνα για έναν πρίγκιπα της Disney... αλλά ίσως αυτό που πραγματικά χρειαζόμουν όλο αυτό το διάστημα ήταν μια πριγκίπισσα της Disney», έχει γράψει η ηθοποιός στην ανάρτησή της.

Rebel Wilson Locks Lips With Ramona Agruma During Private Italian Wedding

https://t.co/PqvlIL8zZD pic.twitter.com/2w7OqKtSjV — Cherumbu News (@sanalnly) September 30, 2024

Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν μετά από ένα χρόνο. Η πρωταγωνίστρια του «Bridesmaids» έκανε πρόταση γάμου στη νυν σύζυγό της στη Disneyland, στην Καλιφόρνια, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2023. Στην αρχή της σχέσης τους, η Wilson και η Agruma καλωσόρισαν την κόρη τους, Royce Lillian, μέσω παρένθετης μητέρας, τον Νοέμβριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

