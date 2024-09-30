Η Μόνικα Μπελούτσι έχει σήμερα, Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024, γενέθλια. Η ηθοποιός έγινε 60 ετών, αλλά πρόκειται για μια γυναίκα-φαντασίωση που ο χρόνος δεν έχει αγγίξει...

Η Μόνικα Μπελούτσι γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1964 στην περιοχή Τσιττά ντι Καστέλλο, στην Ούμπρια της Ιταλίας. Είναι η μοναχοκόρη των Μπρουνέλα Μριγκάντι και Πασκουάλε Μπελούτσι.

«Η τέχνη είναι όπως η ζωή, δημιουργεί έργο χωρίς να νοιάζεται για την ανθρώπινη ευτέλεια και ματαιοδοξία», είχε δηλώσει η ίδια όταν βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ως καλεσμένη του 64ου Φεστιβάλ.

Σε αντίθεση με πολλές διάσημες ηθοποιούς, εκείνη βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με την ηλικία της χωρίς να προσπαθεί με υπερβολικές μεθόδους να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Η Monica Bellucci καταφέρνει, μέχρι σήμερα, να κλέβει όλα τα φλας στις δημόσιες εμφανίσεις της. Ήταν και παραμένει μία ωδή στη φυσική ομορφιά και το μεσογειακό ταμπεραμέντο. Η Ιταλίδα ηθοποιός είναι σε σχέση με τον Tim Burton από τον Ιούνιο του 2023.

Μάλιστα, ο Burton φρόντισε να στείλει ένα μήνυμα αγάπης στη Monica για την ξεχωριστή αυτή ημέρα μέσα από το εξώφυλλο της «Vogue». Με αφορμή τα γενέθλιά της, ο σκηνοθέτης υπογράφει ιδιόχειρο σημείωμα με τις ευχές του στο εξώφυλλο του περιοδικού: «Χρόνια πολλά αγαπημένη Monica, με αγάπη, Tim».

«Αγαπώ τον Τιμ», είχε δηλώσει η Μπελούτσι. «Και σέβομαι πολύ τον Τιμ Μπάρτον. Λατρεύω αυτόν τον ονειρικό κόσμο όπου τα τέρατα είναι ευγενικά, σαν να μπορούμε να μετατρέψουμε τις σκοτεινές μας πτυχές σε κάτι φωτεινό, συγχωρητικό. Οι ταινίες του Τιμ Μπάρτον μιλούν πολύ γι' αυτό», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο γαλλικό «Elle».

Η Monica Bellucci, ως γνήσια κόρη της Ιταλίας και ως γυναίκα που έχει ψηφιστεί ουκ ολίγες φορές ανάμεσα στις πιο όμορφες του κόσμου, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για όλα αυτά. «Γυναίκες πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πολύ όμορφες στον κόσμο», έχει δηλώσει πολλές φορές σε συνεντεύξεις της.

Κάτι όμως η αγάπη που πήρε ως παιδί, κάτι η επαγγελματική αναγνώριση που ήρθε επισήμως, θα λέγαμε, με την ταινία «Μη αναστρέψιμος» του Γκασπάρ Νοέ, έπειτα από μια σειρά αδιάφορων ως επί το πλείστον ταινιών -και βεβαίως το διαρκές στοίχειωμα των ακόρεστων αντρικών φαντασιώσεων- ε, όπως και να το κάνεις, είναι παρήγορο που μια γυναίκα όπως η Μπελούτσι διατείνεται ότι «δεν θα έκανα απολύτως τίποτε για να διατηρήσω τον τίτλο της ομορφότερης γυναίκας του κόσμου. Είναι ένας τίτλος εφήμερος, όπως και η ίδια η ομορφιά».

Η Μόνικα Μπελούτσι είχε μιλήσει και για την ηλικία της, εξηγώντας ότι έχει συμφιλιωθεί με τα γηρατειά. «Είμαι σαν όλους τους άλλους ανθρώπους. Λέω στον εαυτό μου ότι είναι ανώφελο να πηγαίνω ενάντια σε κάτι που είναι πιο ισχυρό από εμένα. Και αν ο χρόνος περνάει, σημαίνει ότι είσαι τυχερός που είσαι ακόμα εδώ. Η βιολογική ηλικία έχει συνέπειες, δεν απολαμβάνουμε πλέον τα πλεονεκτήματα της νεότητας. Το σημαντικό είναι να συνεχίσω να αισθάνομαι καλά και να κάνω πράγματα που μου αρέσουν και με διεγείρουν».

Το 2013, ο Vincent Cassel και η Monica Bellucci, γονείς της Deva και της Leonie, ολοκλήρωσαν τον έγγαμο βίο τους με μια ανακοίνωση περί φιλικού διαζυγίου στα media. Ενώ το Χόλιγουντ ήθελε να μάθει απεγνωσμένα ποιος ήταν το νέο αμόρε της ηθοποιού, εκείνη πρότιμησε να δοκιμάσει την τύχη της στην αμερικάνικη τηλεόραση, παίζοντας στο «Mozart in The Jungle» και κάνοντας ένα πέρασμα από το «Twin Peaks» του David Lynch.

Το 2018 έγινε γνωστό πως βρισκόταν σε σχέση με τον ηθοποιό Nicholas Lefevbre. Εκείνη ήταν 54, εκείνος 36 ετών, εκείνη σε πείσμα των επίμονων ερωτήσεων των paparazzi, δεν βιαζόταν να παντρευτεί, έχοντας ήδη δυο διαζύγια στο ενεργητικό της. Η Monica Bellucci σήμερα αποδεικνύει με κάθε τρόπο, πως η φθορά του χρόνου είναι μόνο επιφανειακή, ενίοτε και ανύπαρκτη...

