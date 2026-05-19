Σοφία Βεργκάρα: O μυστηριώδης άνδρας που την έκανε να χαμογελά στο Λας Βέγκας (video)

Η Σοφία Βεργκάρα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων, αυτή τη φορά μετά την εμφάνισή της σε λαμπερό πάρτι στο Λας Βέγκας, όπου φέρεται να ήρθε αρκετά κοντά με έναν μυστηριώδη άνδρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», άνθρωπος που βρέθηκε στο σημείο υποστήριξε πως η Σοφία Βεργκάρα είχε ιδιαίτερα παιχνιδιάρικη διάθεση και συνομιλούσε με άνδρες που βρίσκονταν στο πάρτι. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η ηθοποιός φαίνεται να χορεύει με έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος την κρατούσε κοντά του, με τους δυο τους να κινούνται στον ρυθμό της μουσικής.

Η Σοφία Βεργκάρα μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από την εκδήλωση. Σε κάποια από τα στιγμιότυπα πόζαρε με την παρέα της, ενώ σε βίντεο φαίνεται να χορεύει μέσα στο πλήθος, δείχνοντας να απολαμβάνει στο έπακρο την έξοδό της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η προσωπική ζωή της Σοφία Βεργκάρα γίνεται αντικείμενο σχολιασμού. Τον περασμένο Φεβρουάριο, το όνομά της συνδέθηκε με τον Ισπανό ηθοποιό Μανουέλ Βέγα, όταν οι δυο τους φωτογραφήθηκαν να φεύγουν μαζί από το Chateau Marmont, στο Λος Άντζελες. Τα στιγμιότυπα εκείνης της βραδιάς είχαν τότε φουντώσει τις φήμες για ένα νέο ειδύλλιο. Η Σοφία Βεργκάρα ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον Joe Manganiello, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται το 2024. Η ίδια έχει επίσης έναν γιο, τον Μανόλο, από τον προηγούμενο γάμο της με τον Τζο Γκονζάλες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.